Морской туризм возвращается. В Турции возобновляют движение паромов на острова Греции

Между Турцией и греческими островами возобновляется паромное сообщение после двухлетнего перерыва во время пандемии COVID, сообщает Greekreporter.com.

Об этом сообщил Юсуф Озтюрк, председатель Палаты судоходства в Измире (Турция). Ограничения на движение водного транспорта были сняты с 7 февраля 2022 года.

Согласно решению, в греческие порты Кавала, Лесбос, Хиос, Вафи и Пифагорейо, Самос, Мирина, Лемнос, Сими, Скала, Патмос, Мейс, а также Кос и Родос разрешен заход паромов с ограничением вместимостью 49 пассажиров.

О дополнительных мерах по охране здоровья и безопасности при пользовании услугами будет объявлено на следующей неделе.

"Открытие паромных сообщений в таких пунктах, как Айвалык-Мидилли, Чешме-Хиос, Кушадасы-Самос, Мармарис-Родос, где ежегодно перевозится почти 1,5 миллиона пассажиров, превратится в важную форму туризма", – сказал Юсуф Озтюрк.

Между берегами Турции и греческими островами с помощью паромов передвигаются более одного миллиона пассажиров в год. Он отметил, что последние два года турецкие паромщики находились в тяжелом положении.

"За эти два года у наших паромщиков были очень тяжелые времена. Наконец, мы получили ожидаемый результат. Торговцы на греческих островах с нетерпением ждут турецких туристов", - отметил он.

Фото: Между Турцией и Грецией восстановлено паромное сообщение после двух лет перерыва (unsplash.com/jeremy-pstewardson)

Из каких городов Турции будут отправляться паромы

Сообщается, что обе страны будут максимально использовать восстановленный морской маршрут. ”В период, когда круизный туризм в Средиземноморье также активен, в туристическом сезоне 2022 года произойдет большое оживление морского туризма с решением начать плавание с нашими паромами, а также коммерческими и частными яхтами", – говорится в сообщении.

Иностранные туристы теперь могут попасть из Турции на ряд греческих островов (или наоборот). В частности, высокоскоростные паромы-катамараны отправляются из Родоса, Коса, Самоса, Хиоса и Кастелоризо в Мармарис, Бодрум, Фетхие, Чешме, Кушадасы и Каш.

Напомним, в Греции прогнозируют полное восстановление туризма в 2022 году.