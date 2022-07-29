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Трускавец и Сходница. Какие курорты западной Украины работают во время войны

Фото: Бальнеологические курорты западной Украины (respecthotel.com.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Какой режим работы у санаториев на бальнеологических курортах Львовской области этим летом

Несмотря на продолжающуюся войну, известные бальнеологические курорты Львовщины — Моршин, Трускавец и Сходница — принимают желающих отдохнуть и поправить здоровье. Однако в работе некоторых лечебно-профилактических учреждений региона есть изменения.

Какая обстановка сейчас на популярных курортах западной Украины, где и как там можно пройти лечение, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на УНН.

Моршин

Один из старейших бальнеологических курортов Украины, известный еще с конца XVIII века, когда он стал излюбленным местом отдыха представителей европейского высшего общества. Прославили его минеральные воды, которые показаны и давно используются при лечении самых разных заболеваний, но в первую очередь — желудка и кишечника.

Сейчас, невзирая на военное положение, Моршин продолжает работу. Здесь доступны практически все локации, связанные с лечением, оздоровлением и туризмом. В их числе — центральный бювет рядом с Курортным парком, расположенная рядом с ним Бальнеологическая лечебница, а также кафе, магазины, сувенирные лавки и туристические бюро.

Фото: Бювет в Моршине (wikipedia.org)

Санатории Моршина, которые продолжают работу во время войны:

  • "Лаванда"
  • "Днестр"
  • "Черемош"
  • "Одесса"
  • "Жемчужина Прикарпатья"
  • "Аркадия"
  • "Зорецвит"
  • "Моршинский"
  • "Свитанок"
  • "Мраморный дворец"

Кроме того, гостей курорта принимают десятки пансионатов, частных гостиниц, мини-отелей, усадеб и гостевых домов Моршина. В городе, как и до войны, работает общественный транспорт, налажено регулярное автобусное сообщение со Львовом.

Трускавец

Трускавец — лидер по количеству и разнообразию источников минеральных вод в регионе. Но его гордость — гидрокарбонатно-магниевая "Нафтуся" с массой целебных свойств и показаний, основные среди которых — заболевания желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих и мочеполовых путей, почек, сахарный диабет и другие.

В мирное время Трускавец был круглогодичным курортом, но в этом году из-за полномасштабной российской агрессии заработал только в первый день лета. Вместе с тем не все санатории, пансионаты и отели города принимают гостей на отдых и лечение.

Фото: Гордость Трускавца — гидрокарбонатно-магниевая "Нафтуся" с массой целебных свойств (wikipedia.org)

Многие еще с конца февраля стали временным домом для украинцев, бежавших с оккупированных территорий и мест, где шли активные боевые действия. Еще часть лечебно-профилактических учреждений Трускавца принимает исключительно украинских военных, которые пострадали в боях и нуждаются в лечении и/или реабилитации.

Санатории и курортные комплексы Трускавца, которые открыты для гостей:

  • "Карпаты"
  • "Шахтер"
  • "Молдова"
  • "Риксос Прикарпатье"
  • "Кристалл"
  • "Элит Днепр"
  • "Лесная песня"
  • "Днепр-Бескид"
  • "Аркада"
  • "Алмаз"
  • "Жемчужина Прикарпатья"

Фото: В этом году из-за полномасштабной российской агрессии Трускавец заработал только в первый день лета (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

Помимо них, в Трускавце работают частные клиники, немало отелей и гостевых домов. По-прежнему всем желающим доступен бювет №1, расположенный на бульваре Торосевича. Он предназначен для питьевого лечения минеральными водами "Нафтуся", "Мария", "София" и "Бронислава". Режим работы в 2022 году: 08:00-10:00, 12:00-15:00 и 17:00-19:00.

Также работает большинство кафе, ресторанов, сувенирных киосков и турагентств, предлагающих экскурсии по Львовской области и Карпатам. Открыты магазины, супермаркеты и продовольственные рынки. Городской транспорт ходит по расписанию.

Как и до войны, в Трускавец можно добраться на поезде из Киева, Харькова и Днепра. Из Львова — на электричке или проходящем автобусе, следующем в Сходницу. Прямые автобусные рейсы из Львова в Трускавец временно не выполняются.

Сходница

Сходница — живописный поселок городского типа недалеко от Дрогобыча и известный бальнеологический курорт, самый юный и стремительно развивающийся. Здесь около четырех десятков источников минеральных вод, включая знаменитую "Нафтусю" и воду с высоким содержанием железа. Но славится Сходница не только ими, но и богатыми месторождениями озокерита, который полезен при заболеваниях мочеполовой системы.

С началом войны курорт активно принимал беженцев с юго-восточных областей страны, но сейчас часть из них вернулась домой, еще часть перебралась в соседние регионы, и местные санатории и другие лечебно-оздоровительные комплексы снова ждут свою привычную аудиторию — желающих отдохнуть и подлечиться.

Фото: В Сходнице летом 2022 года работает до десятка санаториев (respecthotel.com.ua)

Санатории Сходницы, которые работают летом

  • "Три сына и дочка"
  • "Респект"
  • "Киевская Русь"
  • "ТуСтань"
  • "ДиАнна"
  • "Санта-Мария"
  • "Зеленый бор"
  • "ТАОР — Карпаты"
  • "Стожары"

Кроме того, работают отели, гостиничные комплексы и усадьбы Сходницы. Открыты бюветы, магазины, кафе и рестораны, экскурсионные бюро.

Добираться до Сходницы удобно из Львова, откуда в поселок ходят прямые автобусы и электрички, следующие до Трускавца.

Война не лишила украинцев желания жить, отдыхать и ездить в путешествия. Западная Украина в этом плане остается самым популярным направлением, а здесь особое место занимают бальнеологические курорты. Они, несмотря на непростую обстановку в стране, работают в прежнем режиме и ждут гостей для отдыха и лечения.

Напомним, мы писали, как работают загородные комплексы под Киевом во время войны и снизился ли спрос на отели.

Также сообщалось, как этим летом отдыхают в Карпатах и какие морские курорты Украины захватила Россия в 2022 году.

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