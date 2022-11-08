В модульных домах и амбарах. В Ирландии готовят новое жилье для украинцев

В Ирландии для украинских беженцев начинают обустраивать временное жилье, как в других странах. В ближайшие месяцы будут построены модульные городки и переоборудованы технические здания.

Например, в Корке уже ведутся подготовительные работы для строительства 64 модульных домов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Irish Examiner.

Заселяться можно будет в январе-феврале 2023 года

Отмечается, что модульный городок для 250 беженцев построят возле торгового центра Mahon Point в Корке в январе.

"Строительная компания находится на объекте в Корке и надеется завершить строительство быстрых домов в январе 2023 года", - сообщили в Департаменте интеграции.

В управлении общественных работ отметили, что быстровозводимые дома для семей, спасающихся от войны в Украине, будут установлены в январе и феврале 2023 года.

Каждый дом рассчитан на проживание семьи из четырех человек.

Фото: Модульные дома появятся возле торгового центра в Корке (wikimedia.org)

В Ирландии начались протесты против строительства жилья для беженцев

В последние недели в Махоне прошла акция протеста против строительства домов для людей, спасающихся от войны.

На днях акция протеста против планов разместить украинских беженцев прошла в Килдэре. Там собирались переоборудовать конноспортивный комплекс Kill для размещения украинцев, но в воскресенье вечером в помещении случился пожар. Сам комплекс находится на расстоянии 1 км от деревни.

Пожарные быстро потушили постройку, сообщений о пострадавших не поступало. Тем временем, полиция начала расследование.

Сообщается, что объект в Килдэре был предназначен для размещения 348 украинских беженцев из-за острой нехватки подходящего жилья.

В пятницу там состоялось общественное собрание, на котором местные жители выразили обеспокоенность по поводу превращения "сельськохозяйственного амбара" в центр временного размещения.

Тогда мэр Килдера Финтан Бретт сказал, что опасения по поводу размещения беженцев были связаны с отсутствием света, вентиляции и возможно, и канализации.

"Когда у вас группа людей, преимущественно женщины и дети, которые уже травмированы, и их просят жить в сарае, я не думаю, что это поможет их психическому здоровью", - объяснил позицию местных жителей чиновник.

Новые правила для украинцев в Ирландии с декабря 2022 года

На сегодняшний день в Ирландию прибыли более 56 825 беженцев из Украины, более 14 тысяч наших детей посещают ирландские школы.

Фото: Беженцы из Украины в Ирландии (gettyimages.com)

С декабря в стране меняют правила для украинцев - будет предлагаться только проживание, а с проживающих в отелях будет частично взиматься плата за питание.

Также была введена политика отказа - беженцам, которые отказываются от предложения подходящего жилья, не будет предложен другой вариант.

Правительство Ирландии также удвоит выплаты людям, принимающим украинских беженцев, до 800 евро.

Правительство в прошлом месяце предупредило, что вновь прибывающим беженцам, возможно, придется ночевать на улице, пока жилье будет найдено.

Местные ведомства попросили составить список общественных зданий, которые могут быть переоборудованы в качестве временного жилья для прибывающих граждан Украины.

Первый контракт на поставку 500 модульных домов для размещения до 2000 человек из Украины, спасающихся от российского вторжения, должен быть выполнен в начале 2023 года.

Программа направлена ​​на предоставление краткосрочного жилья украинцам, преимущественно женщинам и детям, в нескольких местах по всей Ирландии.

Напомним, мы писали, что в Британии начнут покупать дома для украинцев: в чем суть плана.