Масштабний аукціон. Міс Україна розігрує прапор України із підписом Залужного

В Україні триває масштабний аукціон зі збору коштів для захисників, у якому беруть учать зірки. Його проводить благодійний фонд "Це моє місто".

Кошти на пікап для бійців 58-ї бригади збирає "Міс Україна Всесвіт – 2022" Вікторія Опанасенко, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на її сторінку в Instagram.

Модель розігрує прапор України, підписаний Валерієм Залужним. Ціль – зібрати до 18 лютого гроші на пікап для бійців 58-ї бригади ОК ПІВНІЧ.

Для участі необхідно задонатити від 200 гривень на банку Монобанку. Важливо вказати прізвище, ім’я або посилання на соцмережі у платежі.

Розіграш прапора Вікторія Опанасенко проведе на своїй сторінці в інстаграм в прямому ефірі 19 лютого о 12 годині дня.



"А футболку ЗСУ з підписом Валерія Залужного я віддам гарантовано за донат від 100 тисяч гривень або за найбільший донат розіграшу. Втім, вносити можна і меншу суму, адже це допоможе захистити українські землі та життя наших воїнів", – звертає увагу модель.



Зробити внески можна:

на картку банку: 5375 4112 0307 0409;

https://send.monobank.ua/jar/2rpZZ9quwm;

paypal: finance@tse-moe-misto.com;

Фото: У благодійному аукціоні від фонду "Це моє місто" беруть участь відомі українці (надане РБК-Україна)

Інші благодійні збори від "Це моє місто" можна подивитися на сторінці фонду.

Нагадаємо, ми писали, що волонтери розігрують відстріляний Javelin, щоб зібрати гроші на дрон і автомобілі.

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