Мільярди євро. Які країни витрачають рекордні суми на українських біженців

З початком війни країни ЄС не лише пустили українців на свою територію, але й надали біженцям житло, харчування, одяг та гроші.

Втім, дві країни взяли на себе більше половини всіх витрат у Європі, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notes from Poland.

У міжнародному міграційному прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінили, які витрати матимуть до кінця 2022 року країни ЄС, що прихистили українців через війну.

У звіті зазначається, що широкомасштабна агресія Росії проти України спричинила масштабну кризу біженців, якої в Європі не було з часів Другої світової війни. Менш ніж за три тижні навесні кількість біженців досягла 3 мільйонів, і наразі в ЄС та інших країнах ОЕСР зафіксовано майже 5 мільйонів.

Фото: Українські біженці у Польщі на початку березня (РБК-Україна)

Близько двох третин тих, хто втік з України, прибули до Польщі. Хоча деякі згодом переїхали до інших країн, а інші згодом повернулися додому, ОЕСР зазначає, що 1,38 мільйона зареєструвалися для тимчасового захисту в Польщі.

Польща названа однією з країн, де люди відкривають свої домівки у безпрецедентному прояві солідарності, а уряд також надає фінансову підтримку приватним господарям.

Країна в цьому році зазнає найбільших фінансових наслідків кризи біженців, що може скласти 8,36 млрд євро. Більшу частину цих грошей складають витрати на життя, включаючи проживання та виплати (6,21 млрд євро), а також - освіту та охорону здоров’я.

На другому місці за масштабами витрат – Німеччина. Її частка витрат на українських біженців до кінця року складе близько 6,8 млрд євро. Інші країни в топ-5 розмістилися у такій послідовності:

Чехія - приблизно 1,96 млрд євро;

- приблизно 1,96 млрд євро; Іспанія – понад 1 млрд євро;

– понад 1 млрд євро; Румунія - понад 1 млрд євро.

Очікується, що Польща та Німеччина візьмуть на себе більше половини витрат із загальних 26,8 млрд євро, з якими стикаються 38 членів ОЕСР.

Фото: Біженці на вокзалі в Німеччині (gettyimages.com)

У звіті також згадується, що Польща є однією з країн ЄС, яка робить перші кроки до поступового скасування тимчасового захисту, пропонуючи можливість українським біженцям отримати трирічний дозвіл на проживання.

Наразі в Польщі залишається близько 1 млн українських біженців, з них 45% жінки, 46% - діти.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців прибули до Чехії минулого тижня.