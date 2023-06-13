Мета поїздки та страховка. Що можуть запитувати при в'їзді до ЄС: перелік питань

В Україні триває війна, і правила в'їзду до Євросоюзу значно спрощені. Але все ж є перелік питань, які найчастіше ставлять при перетині кордону тим, хто не є громадянином ЄС та прибуває у Шенгенську зону.

Що можуть запитувати на кордоні при в'їзді до ЄС, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на SchengenVisaInfo.com. Така інформація особливо знаходиться тим, хто їде до ЄС вперше. Також поради знадобляться тим, хто приїздить до Європи для літньої відпустки й не збирається залишатися там надовго.

Зверніть увагу. Більшість з цих питань питання переважно не стосуються біженців, які шукають в країнах ЄС прихистку, і якщо на кордоні ви заявляєте, що рятуєтесь від війни та будете отримувати статус тимчасового захисту.

Яка мета подорожі

Зазвичай після прибуття в будь-яку країну Шенгену мандрівникам на паспортному контролі ставлять кілька запитань щодо їхньої поїздки. Інколи запитань немає взагалі, а інколи їх, навпаки, багато. Зазвичай перше питання стосується причин вашої поїздки.

"Я прибув в аеропорт Бремена в Німеччині у травні, і перше запитання, яке мені поставив офіцер паспортного контролю, було "Чому ви тут?" – каже виданню мандрівник.

Питання може формулюватися по-різному, але мета завжди одна: прикордонники хочуть знати намір вашого візиту.

Фото: На кордоні можуть запитати мету подорожі (unsplash.com)

Де ви зупинитеся

Одне із популярних запитань – прохання надати докази того, що ви забезпечили собі місце проживання в країні, куди їдете.

"Ця зроблене зокрема для того, щоб переконатися, що в ЄС не матимуть ситуації "бездомних туристів" або "кемперів" у місцевих і національних парках, які порушуватимуть спокій мешканців", – пояснює видання.

Мандрівників можуть запитати, де вони планують проживати під час перебування в ЄС. Також можуть попросити надати підтвердження місця проживання. Втім, буває все дуже по-різному, і детальної інформації про місце проживання можуть не запитати.

Чи підготували ви туристичну страховку

Інше поширене запитання стосується страхування подорожей. Держави-члени хочуть переконатися, що мандрівники належним чином застраховані, і в разі будь-яких проблем зі здоров’ям страхування покриватиме їх. При цьому відвідувачам не доведеться витрачати сотні чи навіть тисячі на лікування. Усім, хто прямує до ЄС, необхідно мати хоча б базову медичну страховку.

Фото: Вас можуть запитати про наявність туристичної страховки (unsplash.com)

Чи є у вас зворотний квиток

Одне з найпоширеніших запитань – чи є у них зворотний квиток до рідної країни чи квиток до іншої країни.

"Прикордонник запитав мене, чи є у мене зворотний квиток. Квиток був у мене на електронній пошті. Я його не роздрукував, але інтернет на моєму телефоні не працював. Я показав їй скріншот квитка", – пояснює мандрівник виданню.

Чи є у вас кошти на час перебування в ЄС

Мандрівники мають змогу фінансово утримувати себе під час перебування в Європі, тому часто запитують, чи достатньо у них грошей на заплановану поїздку. Готівка та кредитні картки є хорошим способом довести наявність необхідних засобів.

В кожній державі – різні мінімальні суми, які треба мати на день під час подорожі. Наприклад, у Бельгії треба мати щонайменше 95 євро на день, якщо ви зупиняєтеся в готелі або хостелі, ау Португалії – щонайменше 40 євро на день.

Мандрівники, які не мають доказів на підтвердження своїх відповідей, можуть стикнутися з труднощами під час в’їзду в ЄС. У деяких випадках навіть можуть відмовити у в’їзді та повернути назад першим рейсом.

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