Не менше зарплати. Які виплати отримують українські біженці у Європі

Українці, які обрали одну з країн Європи для вимушеного перебування під час війни, перед переїздом цікавляться пакетом соцпідтримки, бо більшості складно суміщати роботу з доглядом за дітьми.

РБК-Україна розповідає, які виплати передбачені для біженців із України у європейських країнах.

У яких країнах найбільші виплати для українських біженців

Українці із тимчасовим захистом за кордоном отримують виплати, які інколи перевищують розмір середньої зарплати в Україні (16 тис. грн, або 414 євро). За інформацією команди EnableMe, найбільші виплати передбачені для втікачів від війни у таких країнах:

Ірландія – 824 євро для дорослого на місяць;

Бельгія – 1140 євро на дорослого;

Німеччина – 502 євро на дорослого;

Франція – 426 євро на місяць;

Велика Британія – від 300 євро на одного;

Норвегія – 650 євро на дорослого;

Швейцарія – 350-500 євро "на руки".

Програма соціальної підтримки українців у Європі відрізняється в різних країнах. Сума коштів, які отримують українці "на руки", може залежати від житла, складу сім'ї та статусу навчання чи пошуку роботи.

Фото: Українські біженці в Німеччині (gettyimages.com)

Розмір виплат також змінюється: в одних країнах їх підвищують, як і для своїх громадян – зокрема, в Німеччині. В інших планують скоротити через надмірне навантаження на бюджет – як в Ірландії.

Які особливості фінансової допомоги у різних країнах

Розмір виплат на дітей зазвичай менший, ніж для дорослих. Враховується також житло, яке надає чи оплачує держава та склад сім'ї.

Наприклад, в Ірландії виплати надаються додатково до безкоштовного житла (у готелях, будинках, які власники надали під розміщення чи в родинах). Зокрема, крім 824 євро, доплачується 160-192 євро за опіку над дитиною, допомога на дітей до 16 років складає 140 євро.

У Бельгії одна доросла людина може отримувати щомісяця 1140 євро, але сім'я із двома дітьми не може отримати суму, більше за 1537,9 євро.

У Британії виплата дорослому від 25 років складає 384 євро, дитині – приблизно 332 євро.

У Франції за місяць виплати складають приблизно 204 євро. Якщо біженці не мають соціального житла, їм виплачується компенсація 7,4 євро на добу на одну особу. Загалом щомісячна допомога складе 426 євро, а мати з дитиною отримає 528 євро.

Фото: Підтримка українців у Швейцарії (gettyimages.com)

У Норвегії українці з тимчасовим захистом отримують виплати приблизно у 650 євро на дорослого та 250-350 євро на кожну дитину. Водночас під час інтеграційних курсів можна отримувати близько 1400 євро на місяць. Ці кошти йдуть на самостійну оплату житла комунальні послуги.

Німеччина виплачує українцям базовий громадянський дохід, який отримують також німці, у яких надто малий дохід чи немає роботи. Для дорослого виплата складає 502 євро, для дітей – від 310 до 420 євро залежно від віку. Окремо держава оплачує оренду житла.

У Швейцарії уряд виділяє на українського біженця щомісяця 1573,39 франків (приблизно 1661 євро). Частину суми виплачують біженцям. Залежно від регіону – 350−500 франків.

Нагадаємо, ми писали, які країни Європи надають тимчасовий захист повторно. Деякі країни готові приймати українців після прихистку в іншій країні – серед них Німеччина, Румунія, Нідерланди.

Також українські біженці у Німеччині розповіли, скільки грошей їм вдається заощаджувати в Німеччині. Опитані заощаджували від різних джерел доходу: соцвиплати, фінансова підтримка родини, робота.

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