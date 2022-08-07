Меньше доллара за ночь. 45 отелей в популярной стране снизят стоимость на 70%

Какую самую низкую цену вы когда-либо платили за номер в отеле? Вряд ли это было дешевле 0,02 доллара за ночь.

Такая сумма обязательно привлечет внимание, и именно поэтому бюджетный отель в Таиланде кардинально снизил цены в попытке привлечь туристов. После этого еще 45 отелей в том же городе решили присоединиться к акции и снизить стоимость ночевки на 70%.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Metro.co.uk.

Акция принесла результаты. Отель получает множество звонков

Отель Harmonize в популярном туристическом городе Чиангмай пытается переманить клиентов, снизив и без того низкие цены за ночь. До пандемии они брали от 13 до 27 долларов за ночь, но теперь резко снизили ее до 2 пенсов за сутки. Это сделано для того, чтобы стимулировать туризм после серьезного спада из-за COVID.

"Бюджетный отель с 77 спальнями по-прежнему выглядит неплохо для этой цены — во всех номерах есть Wi-Fi, телевизор и выход к бассейну. И чтобы усилить жест доброй воли, Harmonize Hotel также предлагает гостям 300 бат (около 8 долларов), которые они могут потратить в ресторане на территории отеля", — говорится в публикации.

Фото: Бюджетный отель по-прежнему выглядит неплохо для этой цены — во всех номерах есть Wi-Fi, телевизор и выход к бассейну (booking.com)

Владелец отеля Пхунут Таналаопанич сказал, что предложение сделало то, что должно было — увеличило количество бронирований. Он отметил, что теперь отель получает "множество звонков".

Теперь другие отели хотят принять участие в акции. Местные СМИ сообщают, что 45 других отелей Чиангмая возьмут пример с этого отеля и тоже снизят стоимость номеров на 70%.

"Это имеет смысл, учитывая, как изменился тайский туризм за последние несколько лет. Азиатская страна открылась для вакцинированных туристов только в ноябре 2021 года, и здесь пока небольшой поток туристов. Если в 2019 году их посетили 40 миллионов человек, то в 2022 году этот показатель составляет 3,12 миллиона за первые семь месяцев", — пишет издание.

Фото: Чиангмай — крупнейший город на севере Таиланда, расположенный в 700 километрах к северу от Бангкока (wikipedia.org)

Если вы планируете отправиться в Чиангмай в ближайшее время, стоит учитывать, что в Harmonize доступно только 200 бронирований в день, и туристы должны использовать предложение до 31 октября.

Напомним, ранее появился список отелей в Турции, где запрещено принимать россиян.