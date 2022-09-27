МАУ вместо "Аэрофлота". Россию исключили из самого престижного рейтинга авиакомпаний
Из престижнейшего рейтинга авиакомпаний от британской компании Skytrax впервые исключили все российские авиакомпании. Еще в 2021 году российские авиаперевозчики занимали половину мест в топ-10 авиакомпаний Восточной Европы.
В этом году одну из позиций этой категории заняла украинская компания МАУ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com .
В 2022 году Skytrax не включила российских авиаперевозчиков ни в рейтинг из 100 лучших, ни в одну из подкатегорий. В 2021 году "Аэрофлот" входил в топ-100 лучших авиакомпаний мира.
Благодаря таким изменениям в топ-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы попала украинская авиакомпания МАУ, которая до войны являлась крупнейшим авиаперевозчиком Украины.
Фото: Самолеты МАУ до войны (РБК-Украина/Виталий Носач)
В общей сложности в топ-10 авиакомпаний Восточной Европы от Skytrax вошли следующие компании:
- airBaltic;
- LOT Polish Airlines;
- Air Serbia;
- Wizz Air;
- CSA Czech Airlines;
- Croatia Airlines;
- Tarom;
- Ukraine International Airlines (МАУ);
- BlueAir;
- Bulgaria Air.
Первое место среди авиакомпаний мира в седьмой раз получила Qatar Airways . В топ-10 по версии Skytrax вошли также:
2. Singapore Airlines;
3. Emirates;
4. ANA All Nippon Airways;
5. Qantas Airways;
6. Japan Airlines;
7. Turkish Airlines;
8. Air France;
9. Korean Air;
10. Swiss International Air Lines.
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