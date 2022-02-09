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МАУ изменила правила провоза багажа на некоторых рейсах: что нужно знать

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Среда 09 февраля 2022 15:52
МАУ изменила правила провоза багажа на некоторых рейсах: что нужно знать Фото: Аэропорт Борисполь (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

До этого момента самые дешевые билеты эконом-класса МАУ на рейсах в Америку включали ручную кладь и одно место багажа 23 кг.

Авиакомпания МАУ исключила перевозку багажа из самого дешевого тарифа Lite на рейсах из Киева в Нью-Йорк и Торонто, которые планирует запустить в июне. Это изменение уже отображено в системе бронирования авиаперевозчика, сообщает Avianews.com.

До этого момента самые дешевые билеты эконом-класса МАУ на рейсах в Америку включали ручную кладь и одно место багажа 23 кг.

Теперь пассажиры с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто смогут взять с собой бесплатно два места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг соответственно.

МАУ изменила правила провоза багажа на некоторых рейсах: что нужно знать

Фото: Самолет компании МАУ в аэропорту "Борисполь" (Ольга Маджумдар/РБК-Украина)

Тариф Lite на дальних рейсах из Киева в Дели по-прежнему пока включает одно место багажа до 23 кг.

Напомним, ранее мы писали, что МАУ отменяет рейсы из Украины в популярную у туристов страну.

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