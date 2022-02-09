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МАУ змінила правила перевезення багажу на деяких рейсах: що потрібно знати

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Середа 09 лютого 2022 15:52
МАУ змінила правила перевезення багажу на деяких рейсах: що потрібно знати Фото: Аеропорт Бориспіль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

До цього моменту найдешевші квитки економ-класу МАУ на рейсах до Америки включали ручну поклажу та одне місце багажу 23 кг.

Авіакомпанія МАУ виключила перевезення багажу із найдешевшого тарифу Lite на рейсах з Києва до Нью-Йорка та Торонто, які планує запустити у червні. Ці зміни внесено у систему бронювання авіаперевізника, повідомляє Avianews.com.

На цей момент найдешевші квитки економкласу МАУ на рейсах до Америки включали ручну поклажу та одне місце багажу 23 кг.

Тепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті до Нью-Йорка та Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг та 5 кг відповідно.

МАУ змінила правила перевезення багажу на деяких рейсах: що потрібно знати

Фото: Літак компанії МАУ в аеропорту "Бориспіль" (Ольга Маджумдар/РБК-Україна)

Тариф Lite на далеких рейсах з Києва в Делі, як і раніше, включає одне місце багажу до 23 кг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що МАУ скасовує рейси з України до популярної у туристів країни.

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