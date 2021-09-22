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Массовые проверки. В Египте закрывают популярные туристические объекты: в чем причина

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Среда 22 сентября 2021 16:22
Массовые проверки. В Египте закрывают популярные туристические объекты: в чем причина Фото: Туристические локации Египта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

В стране продолжают работу инспекции: прекратили работу еще девять ресторанов и кафе

Министерство туризма и древностей издало постановления о закрытии девяти туристических объектов, включая рестораны и кафе, в провинции Красное море. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Решение о закрытии было принято "из-за несоблюдения ими законов и правил туристической деятельности", заявил Абдель-Фаттах Аль-Аси, помощник министра туризма и древностей по контролю за гостиничными заведениями, магазинами и туристической деятельностью.

Он отметил, что также завершаются необходимые процедуры для принятия решений об отмене туристических лицензий для 10 других туристических заведениями "из-за их неспособности работать в сфере туризма".

Абдель Фаттах Аль-Асси объяснил, что эти решения были приняты в результате проверок заведений специальными инспекциями. Они проверяли гостиницы, магазины и другие объекты туристической деятельности. По состоянию на 21 сентября в целом проинспектировали 216 туристических объектов в регионе Красного моря.

По словам чиновника, во время проверок некоторые замечания и предупреждения были направлены 75 туристическим объектам, и им было дано время скорректировать свои условия и поднять требуемый туристический уровень.

Следует отметить, что Министерство туризма и древностей с января 2021 года по настоящее время приняло постановления об административном закрытии 136 гостиничных заведений и 94 туристических заведений, которые не соблюдают установленные правила.

Массовые проверки. В Египте закрывают популярные туристические объекты: в чем причина

Фото: Уличное кафе в Каире (unsplash.com/mariam-soliman)

"Министерство предоставило закрытым объектам различные льготные периоды для корректировки их условий и повторной проверки, а 126 гостиничных и 87 туристических объектов были вновь открыты после того, как в комиссиях подтвердили их соответствие требованиям контроля", - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что проверки проходят в рамках "постоянной готовности поддерживать туристическую отрасль и чтобы не навредить туристической репутации Египта". Вместе с тем в ведомстве отметили, что не потерпят нарушений со стороны заведений.

Проверки в десятках заведений Южного Синая

В туристических локациях Египта очередная волна проверок прошла также в августе, сообщало РБК-Украина ранее. Тогда специальные инспекции прошли в ресторанах и кафе в Шарм-эль-Шейхе и других курортных городках Южного Синая.

Ревизии общепита организовали местные управления здравоохранения и контроля за пищевыми продуктами. Целью проверок было уменьшить "коммерческое мошенничество" и чтобы обезопасить потребителей от некачественных продуктов.

В результате инспекций было выявлены сотни килограмм испорченных и просроченных продуктов. Также были составлены десятки протоколов за отсутствие санитарных документов у работников, несоблюдение норм чистоты на кухнях и местах хранения продуктов. По результатам проверок тогда закрыли четыре ресторана.

Ранее сообщалось, что египетские археологи пролили свет на древние обычаи в историческом регионе страны.

Также мы писали, что в Египте открывают два масштабных туристических города.

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