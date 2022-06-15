Отмены рейсов и очереди. В Европе - массовые проблемы с перелетами

Авиакомпании отменяют полеты из-за забастовок и нехватки персонала

В европейских аэропортах - хаос и длинные очереди из-за нехватки персонала. Ограничения на поездки из-за COVID-19 уже сняты в большинстве стран ЕС, но пассажиры в аэропортах теперь сталкиваются с многими другими неудобствами.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

"Путешественники по всей Европе сталкиваются с хаосом, поскольку в некоторых аэропортах уже наблюдается нехватка персонала. Из-за этого там выстраиваются длинные очереди и появляются другие проблемы", — пишут на сайте.

15 000 людей пропустили рейсы. Почему задерживаются перелеты

Франция, Испания и Италия — лишь некоторые из самых популярных стран ЕС, которые стали испытывать трудности. С наступлением лета в большинстве стран увеличился поток рейсов, а сотрудников осталось мало.

Нехватка персонала по всей Европе привела к тому, что авиакомпании начали отменять сотни рейсов. Ожидается, что число отмененных перелетов возрастет еще больше.

В аэропортах Франции — нехватка кадров: многих сотрудников сократили из-за пандемии, но когда число рейсов стало снова расти, обсуживать пассажиров стали намного дольше. Это привело к огромным очередям, особенно тех, кто ждет дальнемагистральных рейсов.

К тому же, сотрудники аэропортов Парижа планируют забастовку: это усугубляет ситуацию еще сильнее, пишет издание.

Air France объявила, что им пришлось отменить сотни рейсов. Компания отменила в общей сложности 85 полетов за день из-за забастовки, которая прошла в аэропорту Шарля-де-Голля.

Фото: В аэропортах Европы - очереди из-за нехватки персонала (unsplash.com)

С такой же ситуацией столкнулись аэропорты в Испании. Авиакомпания Iberia сообщила, что из-за длинных очередей на паспортном контроле с марта около 15 000 пассажиров пропустили свои стыковочные рейсы.

Ожидается, пропусков стыковок в предстоящие летние месяцы будет еще больше. Спрос на поездки продолжает расти с каждым днем.

Испания ожидает в этом сезоне много туристов. Ранее власти страны сообщили, что количество мест, запланированных авиакомпаниями для полетов в Испанию с июня по август, превысило 32,4 миллиона.

Такие же проблемы - и в аэропортах Германии. В немецком профсоюзе уже объявили, что нехватка персонала на контрольно-пропускных пунктах, регистрации и обработке багажа негативно сказалась на крупных аэропортах, такие как Франкфурт, Гамбург, Берлин и Дюссельдорф. А Lufthansa заявила, что отменит около 900 рейсов в Мюнхен и Франкфурт в июле.

Фото: Основная причина проблем - новых сотрудников в аэропортах набрать не успели (unsplash.com)

В Италии серьезных сбоев не ожидается, но недавно в стране также сообщили о задержке и отмене рейсов. Причиной стала забастовка авиадиспетчеров.

"Сейчас кажется, что в итальянских аэропортах все под контролем. Однако, если есть забастовки или нехватка персонала по другим направлениям, путешественники должны быть готовы к длинным очередям и здесь", — пишет SchengenVisaInfo.

Из-за отмены рейсов аэропорты и авиакомпании несут огромные финансовые убытки.

Ожидается, что ситуация с очередями в ближайшие дни и даже недели вряд ли улучшится - тем, кто собирается лететь куда-то из Франции, Германии, Испании и некоторых других стран, стоит быть готовым к тому, что времени в аэропорту придется провести дольше обычного.

Напомним, из-за сложной ситуации с перелетами в Европе Lufthansa отменит около ряд рейсов.