Скасування рейсів та черги. У Європі - масові проблеми з перельотами

Авіакомпанії скасовують польоти через страйки та брак персоналу

У європейських аеропортах - хаос і довгі черги через брак персоналу. Обмеження на поїздки через COVID-19 вже зняті в більшості країн ЄС, але пасажири в аеропортах тепер стикаються з багатьма іншими незручностями.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

"Мандрівники по всій Європі стикаються з хаосом, оскільки в деяких аеропортах вже спостерігається нестача персоналу. Через це там шикуються довгі черги й з'являються інші проблеми", — пишуть на сайті.

15 000 людей пропустили рейси. Чому затримуються перельоти

Франція, Іспанія та Італія — лише деякі з найпопулярніших країн ЄС, які стали зазнавати труднощів. З настанням літа в більшості країн збільшився потік рейсів, а співробітників залишилося мало.

Брак персоналу по всій Європі призвів до того, що авіакомпанії почали скасовувати сотні рейсів. Очікується, що число скасованих перельотів зросте ще більше.

В аеропортах Франції — брак кадрів: багатьох співробітників скоротили через пандемію, але коли число рейсів стало знову зростати, обслуговувати пасажирів стали набагато довше. Це призвело до величезних черг, особливо тих, хто чекає далекомагістральних рейсів.

До того ж, співробітники аеропортів Парижа планують страйк: це погіршує ситуацію ще сильніше, пише видання.

Air France оголосила, що їм довелося скасувати сотні рейсів. Компанія скасувала в цілому 85 польотів за день через страйк, який пройшов в аеропорту Шарля-де-Голля.

Фото: В аеропортах Європи - черги через брак персоналу (unsplash.com)

З такою ж ситуацією зіткнулися аеропорти в Іспанії. Авіакомпанія Iberia повідомила, що через довгі черги на паспортному контролі з березня близько 15 000 пасажирів пропустили свої стикувальні рейси.

Очікується, пропусків стикувань в майбутні літні місяці буде ще більше. Попит на поїздки продовжує зростати з кожним днем.

Іспанія очікує цього сезону багато туристів. Раніше влада країни повідомила, що кількість місць, запланованих авіакомпаніями для польотів до Іспанії з червня по серпень, перевищила 32,4 мільйона.

Такі самі проблеми - і в аеропортах Німеччини. У німецькій профспілці вже оголосили, що нестача персоналу на контрольно-пропускних пунктах, реєстрації та обробці багажу негативно позначилася на великих аеропортах, такі як Франкфурт, Гамбург, Берлін і Дюссельдорф. А Lufthansa заявила, що скасує близько 900 рейсів в Мюнхен і Франкфурт в липні.

Фото: Основна причина проблем - нових співробітників в аеропортах набрати не встигли (unsplash.com)

В Італії серйозних збоїв не очікується, але нещодавно в країні також повідомили про затримку і скасування рейсів. Причиною став страйк авіадиспетчерів.

"Зараз здається, що в італійських аеропортах все під контролем. Однак, якщо є страйки або брак персоналу в інших напрямках, мандрівники повинні бути готові до довгих черг і тут", — пише SchengenVisaInfo.

Через скасування рейсів аеропорти та авіакомпанії зазнають величезних фінансових втрат.

Очікується, що ситуація з чергами найближчими днями та навіть тижні навряд чи покращиться - тим, хто збирається летіти кудись з Франції, Німеччини, Іспанії та деяких інших країн, варто бути готовим до того, що часу в аеропорту доведеться провести довше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, через складну ситуацію з перельотами в Європі Lufthansa скасує близько низку рейсів.