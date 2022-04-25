Маршруты памяти. Часть разрушенных от войны объектов в Украине сохранят для истории

Профильные ведомства работают над мемориализацией объектов после войны

Некоторые разрушенные объекты в Украине оставят нетронутыми, чтобы сохранить память о том, что происходило здесь во время войны. Ожидается, что в будущем такие объекты войдут в маршруты памяти.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Гостуризма Интерфакс-Украина.

По словам главы ведомства, сейчас по инициативе президента идет речь о мемориализации определенных мест в Украине, чтобы создать маршруты памяти.

"Все причастные к этому органы государственной власти – Министерство инфраструктуры Украины и Министерство культуры и информационной политики Украины и ДАРТ – работают над этим", — сказала она.

Марьяна Олеськив добавила, что коллеги из тревел-проекта Ukraїner поехали в экспедицию собирать истории, идеолог и основатель "12 вартових" — проекта о восстановлении украинских замков и автор книг об Украине Лала Тарапакина начинает писать путеводитель.

Также мэры городов и главы громад планируют после войны строить свои города и села таким образом, чтобы оставить нетронутыми определенные разрушенные объекты.

"Люди должны помнить, что здесь происходило", — подчеркнула глава ДАРТ.

По ее словам, в странах, которые переживали подобное, после войны доля туристов только растет.

"Вопрос сегодня в том, что именно мы хотим донести людям, которые приедут к нам после завершения военных действий. И вот эти смыслы мы должны выстроить совместно со всеми органами государственной власти, всеми людьми, которые так или иначе касающиеся туризма и культуры, а также с местными жителями", — сказала глава ведомства.

Марьяна Олеськив добавила, что сейчас нужно будет понять, чего мы хотим: оставить воспоминания о том, что произошло, или создать новый город без всякого упоминания об этом.

"И по моему личному мнению, и по мнению людей, с которыми я общалась, важно многое сохранить", — подытожила она.

Напомним, в Гостуризме хотят запретить туроператорам из Украины сотрудничать с Россией и Беларусью.

Также в Украине разрабатывают план восстановления туристической отрасли страны.