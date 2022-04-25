Маршрути пам'яті. Частину зруйнованих від війни об'єктів в Україні збережуть для історії

Профільні відомства працюють над меморіалізацією об'єктів після війни

Деякі зруйновані об'єкти в Україні залишать недоторканими, щоб зберегти пам'ять про те, що відбувалося тут під час війни. Очікується, що у майбутньому такі об'єкти увійдуть до маршрутів пам'яті.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Держтуризму Інтерфакс-Україна.

За словами очільниці відомства, зараз з ініціативи президента йде мова про меморіалізацію певних місць в Україні, щоб створити маршрути пам’яті.

"Всі дотичні до цього органи державної влади – Міністерство інфраструктури України та Міністерство культури та інформаційної політики України й ДАРТ – працюють над цим", — сказала вона.

Мар'яна Олеськів додала, що колеги з тревел-проекту Ukraїner поїхали в експедицію збирати історії, ідеолог і засновник "12 вартових" — проекту про відновлення українських замків та автор книг про Україну Лала Тарапакіна починає писати путівник.

Також мери міст та голови громад планують після війни розбудовувати свої міста і села таким чином, щоб залишити неторканими певні зруйновані об’єкти.

"Люди повинні пам’ятати, що тут відбувалося", — підкреслила голова ДАРТ.

За її словами, в країнах, які переживали подібне, після війни частка туристів тільки зростає.

"Питання сьогодні у тому, що саме ми хочемо донести людям, які приїдуть до нас після завершення військових дій. І от ці сенси ми повинні вибудувати спільно з усіма органами державної влади, всіма людьми, які так чи інакше дотичні до туризму і культури, а також з місцевими мешканцями.

Мар'яна Олеськів додала, що наразі потрібно буде зрозуміти, чого ми хочемо: залишити спогади про те, що відбулося, чи зробити нове місто без жодної згадки про це.

"І на мою особисту думку, і на думку людей, з якими я спілкувалася, важливо багато чого зберегти", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у Держтуризмі хочуть заборонити туроператорам з України співпрацювати з Росією та Білоруссю.

Також в Україні розробляють план відновлення туристичної галузі країни.