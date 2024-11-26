Магія Різдва. Казковий курорт у Фінляндії для зимового відпочинку з дітьми

Леві – маленьке містечко в Фінляндії, яке завдяки чудовим зимовим курортам стало центром відпочинку для сімей з дітьми.

Особливо популярне це місце під час Новорічних свят, коли сніг, казкові пейзажі та різноманітні активності створюють незабутню атмосферу для маленьких туристів і їхніх батьків. Леві поєднує відпочинок на свіжому повітрі, зимові розваги, а також чарівний світ Різдва та Нового року.

Чим зайнятися на курорті взимку, чим відоме це містечко серед туристів та скільки коштують тури – у колонці для РБК-Україна директорки туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.

Зимові розваги для всієї родини

Леві пропонує широку гірськолижну трасу, яка підійде навіть найменшим відпочивальникам для катання на санчатах та лижах. Це зручний варіант для тих, хто ще не готовий до серйозних спусків, але хоче насолодитися зимовими розвагами.

Курорт має точку оренди гірськолижного спорядження та санчат, яку називають "Поінт". Можна орендувати санчата або купити їх у місцевих супермаркетах, де ціни на них стартують від 10-15 євро. Однак багато туристів після канікул просто лишають свої санчата біля готелю, тому їх можна вільно взяти. Відтак, діти отримають максимум задоволення від катання без зайвих витрат.

Готелі для родинного відпочинку

LEVI SPA

Один із найбільш затишних варіантів для проживання в Леві – готель Levi Spa, що складається з корпусних бунгало серед лісу. Це місце відоме спа-зоною, теплими чанами під відкритим небом та аквапарком, що стане чудовим доповненням до активного зимового відпочинку.

HULLU PORO HOTEL 4*

В перекладі з фінської має назву "навіжений олень". Це невеличкий однокорпусний готель, схожий на міський (без території) поряд з усією інфраструктурою. Презентує гостям фінську культуру, що дає змогу відчути весь колорит країни.

LEVI PANORAMA HOTEL

Знаходиться на горі з панорамним видом на селище. Виходячи з готелю можна відразу ставати на лижі, оскільки поряд знаходиться спуск. Готель розташована дещо віддалено від центру, що створює атмосферу спокою.

DESIGN HOTEL 5*

Готель, який акцентує увагу на оригінальному дизайні та сучасних архітектурних рішеннях. Знаходиться в 5 хвилинах ходьби від центру міста, має невелику територію. Пропонує гостям затишок та тишу, що створюють відчуття максимального відпочинку.

Екскурсії та святкові розваги

Новорічний період у Леві – це час для особливих екскурсій, які варто спланувати заздалегідь. Зазвичай ціни на такі програми фіксовані, без знижок при ранньому бронюванні, однак кількість місць обмежена, тому варто все ж придбати завчасно ті тури, які найбільше вас цікавлять.

Одна з найпопулярніших екскурсій – це селище Санти, де живуть Санта та місіс Клаус, а також помічники-ельфи. Тут діти можуть не лише побачити, як живе Санта, а й сісти до нього на коліна, розповісти про свої мрії та отримати маленький подарунок. Батьки також можуть підготувати сюрприз для своїх дітей, передавши його через організаторів, щоб Санта вручив його особисто.

Ще одна чудова можливість для зимового відпочинку – це поїздка на ферму хаскі, де ви зможете не тільки погладити милих песиків, але й покататися на санчатах з упряжкою. Для тих, хто любить пригоди, є також екскурсії на снігомобілях, де можна насолодитися неймовірними зимовими пейзажами.

І, звісно, незабутня екскурсія для справжніх романтиків – це пошук Північного сяйва. Вечір біля вогнища, де можна смажити маршмелоу, а також відвідування справжнього іглу зроблять цей досвід особливим.

Чарівний світ ельфів та оленів

Для маленьких мрійників Леві пропонує екскурсію до ельфів та катання на оленях. Це можливість відвідати парк оленів, погодувати їх і навіть пообідати в іглу, сидячи біля вогнища. Для дітей це шанс поринути в атмосферу справжніх казок і відчути себе частиною зимового чарівного світу.

Леві – курорт з його різноманітними розвагами, святковими екскурсіями і казковими пейзажами, – ідеальне місце для тих, хто хоче подарувати своїм дітям справжню магію Різдва і Нового року.

Автобусний тур до Лапландії буде коштувати від 940 евро за одного дорослого і дитину на Новорічні свята.

Вартість ﻿авіатуру з вильотом з Кишинева на Новорічні свята за 1 дорослого і дитину на 5 ночей складає від 2700 евро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 6 фантастичних місць, де варто переночувати, якщо вам набридли звичайні готелі.

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