Мадейра – острів вічної весни та гастрономічних вражень

Чим відомий острів та чому його варто відвідати туристам з України – читайте детальніше.
Мадейра – це невеликий острів, що є частиною португальського архіпелагу в Атлантичному океані. Завдяки м'якому субтропічному клімату його називають "островом вічної весни".
Тут завжди комфортно: температура коливається в межах 18–25°C протягом року, тому це ідеальне місце для відпочинку в будь-який сезон. Але не тільки клімат приваблює туристів з усього світу.
Директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко розповідає у колонці для РБК-Україна, чому Мадейра має бути в списку “маст тревел”.
Мадейра відома своїм вічнозеленим ландшафтом, вулканічним походженням і надзвичайно мальовничими горами. Це ідеальне місце для любителів природи та піших прогулянок.
Одним із головних природних див острова є левади – старовинні іригаційні канали, що ведуть крізь ліси, ущелини та водоспади. А підкорювачів вершин вразять панорамні види з піків Піку-ду-Аріейру та Піку-Руйву, звідки відкриваються небесні краєвиди над океаном.
Мадейра - бездоганний напрямок для любителів краси, спокою та медитативних панорамних видів. Острів створює відчуття гармонії з природою, захоплює своєю автентичною культурою та гарантує незабутні спогади. Якщо шукаєте місце для натхнення, релаксу, цей острів – справжній скарб.
Мадейра дуже сподобається любителям гастрономії. Острів славиться своєю унікальною кухнею, яка поєднує традиції Португалії та місцеві автентичні смаки. З відомих напоїв тут виробляють кріплене вино Мадейри та ром.
Що скуштувати на Мадейрі:
Щоб відчути справжній колорит острова, варто відвідати місцеві ринки, де продаються екзотичні фрукти, свіжа риба, місцеві вина та солодощі. Відправляйтесь на Mercado dos Lavradores – головний ринок столиці Фуншал, щоб скуштувати маракуйю різних видів, свіжий тунець, а також придбати справжній мадерійський ром.
За сувенірами варто йти на Santa Maria Street Market – мальовничий ринок на вузьких вуличках з художниками, затишними кафе та магазинами.
На острові безліч унікальних місць, які варто побачити:
Мадейра – це місце, не схоже на жодне інше на планеті. Сюди хочеться повертатися, адже кожен день тут наповнений новими враженнями, яскравими смаками та незабутньою атмосферою.
Нагадаємо, п’ять неповторних напрямків – Маврикій, Мадагаскар, Малайзія, Мексика та Мальдіви – стали доступніші для українців завдяки прямим рейсам з Польщі. Наталія Якименко розповідала, у скільки обійдеться такий відпочинок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.