Мадейра – острів вічної весни та гастрономічних вражень

Мадейра – це невеликий острів, що є частиною португальського архіпелагу в Атлантичному океані. Завдяки м'якому субтропічному клімату його називають "островом вічної весни".

Тут завжди комфортно: температура коливається в межах 18–25°C протягом року, тому це ідеальне місце для відпочинку в будь-який сезон. Але не тільки клімат приваблює туристів з усього світу.

Директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко розповідає у колонці для РБК-Україна, чому Мадейра має бути в списку “маст тревел”.

Природа

Мадейра відома своїм вічнозеленим ландшафтом, вулканічним походженням і надзвичайно мальовничими горами. Це ідеальне місце для любителів природи та піших прогулянок.

Одним із головних природних див острова є левади – старовинні іригаційні канали, що ведуть крізь ліси, ущелини та водоспади. А підкорювачів вершин вразять панорамні види з піків Піку-ду-Аріейру та Піку-Руйву, звідки відкриваються небесні краєвиди над океаном.

Мадейра - бездоганний напрямок для любителів краси, спокою та медитативних панорамних видів. Острів створює відчуття гармонії з природою, захоплює своєю автентичною культурою та гарантує незабутні спогади. Якщо шукаєте місце для натхнення, релаксу, цей острів – справжній скарб.

Гастрономічні задоволення

Мадейра дуже сподобається любителям гастрономії. Острів славиться своєю унікальною кухнею, яка поєднує традиції Португалії та місцеві автентичні смаки. З відомих напоїв тут виробляють кріплене вино Мадейри та ром.

Що скуштувати на Мадейрі:

Espada com banana – ніжне філе риби-шаблі, яке подають із карамелізованим бананом

Espetada – соковите яловиче м’ясо, приготоване на шампурах із лаврового дерева

Bolo de mel – медовий пиріг, який випікають за старовинними рецептами

Poncha – традиційний напій із рому, меду та цитрусових

Щоб відчути справжній колорит острова, варто відвідати місцеві ринки, де продаються екзотичні фрукти, свіжа риба, місцеві вина та солодощі. Відправляйтесь на Mercado dos Lavradores – головний ринок столиці Фуншал, щоб скуштувати маракуйю різних видів, свіжий тунець, а також придбати справжній мадерійський ром.

За сувенірами варто йти на Santa Maria Street Market – мальовничий ринок на вузьких вуличках з художниками, затишними кафе та магазинами.

Екскурсії

На острові безліч унікальних місць, які варто побачити:

Левада 25 водоспадів – магічний маршрут через лаврові ліси зі списку ЮНЕСКО до каскадних водоспадів

Понта-де-Сан-Лоуренсу – мальовничий півострів із дикими пейзажами, океанськими вітрами та неймовірними панорамами.

Канатна дорога на Монте – підйом до ботанічного саду та спуск на традиційних плетених санях.

Дегустація мадерійських вин – відвідування виноробень, де виробляють знамениті кріплені вина.

Морська прогулянка з дельфінами – екскурсія на яхті, під час якої можна побачити китів та дельфінів у відкритому океані.

Чому Мадейра? Гармонія природи та комфорту, автентична гастрономія, вражаючі пейзажі та океан, світові фестивалі (феєрверки, квітковий карнавал, винний фестиваль).

Мадейра – це місце, не схоже на жодне інше на планеті. Сюди хочеться повертатися, адже кожен день тут наповнений новими враженнями, яскравими смаками та незабутньою атмосферою.

Нагадаємо, п’ять неповторних напрямків – Маврикій, Мадагаскар, Малайзія, Мексика та Мальдіви – стали доступніші для українців завдяки прямим рейсам з Польщі. Наталія Якименко розповідала, у скільки обійдеться такий відпочинок.

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