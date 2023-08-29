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Літак "Аерофлоту" не вдається повернути з ремонту в Ірані: деталі

Вівторок 29 серпня 2023 13:04
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Літак "Аерофлоту" не вдається повернути з ремонту в Ірані: деталі Фото: Обслуговування літака "Аерофлоту" в Ірані (скриншот з відео Mahan Air)
Автор: Ольга Маджумдар

Російська авіакомпанія "Аерофлот" ремонтує свій літак Airbus A330 в Ірані. Але повітряне судно не повернеться у небо, як було заплановано.

Літак "застряг" в Ірані, термін його повернення перенесли на півроку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Літак доставили до Тегерану 5 квітня 2023 року для важкого технічного обслуговування C-check. Цей тип обслуговування літаки зазвичай проходять раз на кілька років.

За даними профільного телеграм-каналу, літак не повернуть у вересні 2023 року, як планувалося, а дату змістили на березень 2024 року.

Нещодавно гендиректор "Аерофлоту" Сергій Олександровський повідомив, що в компанії не задоволені термінами виконання робіт.

Російська авіакомпанія "Аерофлот" більше не може обслуговувати літаки американського виробництва Boeing та європейського виробництва Airbus в офіційних сервісних центрах через накладені санкції.

У зв'язку із цим вперше в історії вирішили відправити літак до Ірану. Ця країна перебуває під західними санкціями десятки років і там навчилися ремонтувати літаки власними силами.

У травні авіакомпанія Mahan Air зняла відео, як Airbus A330 "Аерофлоту" обслуговують іранські фахівці.

Нагадаємо, ми писали, що російські авіакомпанії стали часто скасовувати рейси через поломки літаків.

Раніше повідомлялося, що російські літаки не вдається повернути до неба без американських комплектуючих.

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