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У знаменитому місті Італії запроваджують нові правила для туристів: про що йдеться

Фото: Туристи у Венеції (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У популярному італійському місті Венеція запроваджують нові правила для туристів. Із червня обмежать розміри туристичних груп та заборонять гучномовці.

Так влада намагається зменшити шкоду від великих потоків мандрівників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Туристи, які захочуть відвідати Венецію у 2024 році, повинні будуть дотримуватися нових правил. Із початку літа в місті заборонять проводити екскурсії для туристичних груп понад 25 людей. Також заборонять використовувати гучномовці, щоб не викликати незручності та обурення для інших людей.

Зокрема, влада Венеції намагається впоратися із масовим туризмом та його впливом на життя місцевих мешканців.

Останні зміни правил стосуватимуться групового туризму в історичному центрі міста та до популярних островів Мурано, Бурано та Торчелло.

Вже з весни 2024 року у Венеції почнуть стягувати збір у 5 євро для іноземних туристів, які відвідують місто на 1 день. Спершу влада проведе 30-денний експеримент, як працюватиме туристичний податок.  

"Усвідомлюючи нагальність пошуку нового балансу між правами тих, хто живе, працює та навчається у Венеції, і тих, хто відвідує місто, ми перші у світі запровадимо цей захід", – зазначив радник з питань туризму Сімоне Вентуріні.

Раніше ЮНЕСКО рекомендувала внести місто до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, і об’єктів, які піддаються серйозній і особливій небезпеці.

Нагадаємо, ми писали, що треба знати про туристичні податки в Європі на 2024 рік. Туристичні збори цього року підвищать в низці країн Європи, щоб залучити додаткові кошти та для боротьби з надмірним туризмом.

Також ми розповідали, де в Європі можна побачити найкрасивіші вокзали. Часто європейські вокзали є окремими історичними і архітектурними цікавинками.

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ІталіяТуризмВенеция