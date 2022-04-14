Легализация украинцев в ЕС. Почему временная защита лучше статуса беженца

Украинцы, которые спасаются от войны в странах Европы, переживают о правильном оформлении своего легального пребывания за рубежом. Один из важнейших вопросов - просить ли статус беженца и какие права дает временная защита.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о разнице между статусом беженца и временной защитой на основе объяснений официального сайта ЕС и специалистов Украинского Хельсинского союза.

Общая защита в странах ЕС - правовой статус украинцев, спасающихся от войны

Страны ЕС, которые принимают украинских беженцев с 24 февраля, ввели специальную защиту, по которому просители убежища могут пересекать границу по упрощенной процедуре и получить ряд прав.

При этом в каждой стране остаются в силе собственное законодательство по предоставлению международной защиты.

Фото: Пассажиры на вокзале Львова после начала войны (gettyimages.com)

Временная защита украинцев из-за войны в Украинев в странах ЕС регулируется Директивой, которая вступила в силу 4 марта 2022 года.

Согласно этому решению, право на временную защиту в любой стране ЕС имеют те, кто проживал в Украине на постоянной основе и выехал из страны, чтобы избежать войны с 24 февраля 2022 года. Временная защита действует минимум год, срок может быть продлен в зависимости от ситуации в Украине.

Права, коотрые получают бегущие от войны со статусом временной защиты в ЕС:

Право на проживание

Доступ к жилью

Социальная помощь

Медицинская помощь

Опека над детьми и подростками без сопровождения

Доступ к образованию для детей и подростков

Доступ к рынку труда

В чем особенность статуса беженца: главное

Статус беженца - это индивидуальное право на международную защиту. Его предоставляют через определенное время после рассмотрения дела во время административного и юридического процесса.

Компетентные органы будут определять, есть ли у просителя обоснованная опасность быть преследуемыми из-за расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политические убеждения. Даже после получения этого статуса он может быть отозван, если появятся новые основания для его пересмотра.

Фото: Временная защита предоставляется немедленно (gettyimages.com)

Между тем, временная защита предоставляется немедленно для перемещенных лиц, бегущих от вооруженного конфликта – часто сразу после пересечения границы.

Хотя временная защита не связана с международной защитой, но уменьшает в ней потребность, ведь человек получает необходимые права и условия для жизни.

Предоставление статуса международной защиты не зависит от временной защиты. Статус беженца предоставляется особой процедурой перед компетентными национальными органами в государствах-членах.

В соответствии с законодательством ЕС подать заявление на международную защиту (статус беженца) надо в первой безопасной стране после пересечения границы.

Заявители на статус беженца имеют подобные права с временной защитой, но есть некоторые отличия - например, человек может получить доступ к рынку труда через 9 месяцев, если до того момента его дело не получило окончательного решения. Заявителей на статус беженца могут обеспечивать жильем, одеждой и медицинской помощью на закрытой территории.

Между тем, формальности при предоставлении временной защиты минимизированы, поэтому процедуры занимают немного времени по сравнению с приобретением статуса беженца.

Стоит знать, что в случае отказа в международной защите человек, имеющий право на временную защиту (беженцы от войны в Украине), продолжает пользоваться временной защитой до истечения его срока действия.

Те, кто имеет право на временную защиту, могут подать заявление о предоставлении статуса беженца в любое время.

Что предусматривает временная защита в странах ЕС на время войны в Украине

Временная защита для беженцев из Украины после 24 февраля продлится до 4 марта 2023 года.

Если причины предоставления временной защиты не исчезнут – то есть будет оставаться опасность для жизни при возвращении в Украину – временная защита будет дважды автоматически продлена на 6 месяцев - всего до 4 марта 2024 года.

Фото: Международный защиту надо просить в первой безопасной стране, временная защита действует автоматически, зарегистрироваться можно в любой стране ЕС (twitter.com/Straz_Graniczna)

После этого Европейская Комиссия может предложить продлить временную защиту еще на один год.

В отличие от статуса беженца, статус временной защиты не ограничивает человека в передвижении другими странами. Особенно это касается тех, кто может путешествовать на основании безвизового режима. То есть после регистрации и получении помощи в одной стране можно свободно ехать в другие страны – в течение 90 дней после въезда на территорию ЕС.

При этом пользоваться правами, полученными от временной защиты, можно лишь в государстве, которое предоставило вид на жительство. Впрочем, другое государство-член ЕС также может решить выдать другой вид на жительство.

Директива о временной защите действует во всех странах-членах ЕС, кроме Дании. Также временный не предоставляют в странах Шенгенской зоны, которые не являются членами ЕС: в Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии.

Напомним, ранее в Польше приняли новые правила пребывания украинских беженцев.

Тем временем британцы жалуются на то, что украинским беженцам задерживают выдачу виз.