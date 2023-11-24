Лаконічність і шрифти. Як правильно писати листи в організації Німеччини

Українським біженцям у Німеччині доводиться листуватися із організаціями із різних питань. Ділове листування передбачає дотримання певних стандартів.

Які правила написання офіційних листів у Німеччині слід враховувати українцям, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Яка має бути структура листа в організацію

Ділове спілкування у Німеччині передбачає певну структуру офіційних листів. Послідовне оформлення допоможе швидше зрозуміти суть написаного та посприяє швидшій відповіді.

Стандартна структура офіційного листа включає такі основні частини:

Повна адреса відправника пишеться у лівому верхньому куті, треба вказати ім’я, адресу та номер телефону. Також можна додати адресу електронної пошти.

пишеться у лівому верхньому куті, треба вказати ім’я, адресу та номер телефону. Також можна додати адресу електронної пошти. Повна адреса отримувача пишеться нижче адреси відправника. Місце та дата вирівнюють праворуч.

пишеться нижче адреси відправника. Місце та дата вирівнюють праворуч. Дату вказують в верхній правому частині письма.

вказують в верхній правому частині письма. Тема має виражати основну мету листа. Назвати можна коротко, але зрозуміло.

має виражати основну мету листа. Назвати можна коротко, але зрозуміло. Вітання та звертання обов’язкові на початку звертання до адресата. Це може бути Sehr geehrte Damen und Herren (Дорогі пані та панове) або конкретне прізвище адресата.

обов’язкові на початку звертання до адресата. Це може бути Sehr geehrte Damen und Herren (Дорогі пані та панове) або конкретне прізвище адресата. Текст листа – в основній частині листа слід використовувати формальну лексику, слід уникати побутових формулювань.

– в основній частині листа слід використовувати формальну лексику, слід уникати побутових формулювань. Закінчення та прощання – лист завершується відповідними словами та прощанням, наприклад, Mit freundlichen Grüßen (З повагою). Слід писати формальні вирази.

– лист завершується відповідними словами та прощанням, наприклад, Mit freundlichen Grüßen (З повагою). Слід писати формальні вирази. Підпис та ім’я – треба вказати своє ім’я.

Водночас при написанні листа до організації існують визначені норми розмірів і шрифту. Зазвичай використовують аркуш формату А4. Розмір шрифту Arial або Times New Roman − 12 пунктів. Поля мають бути відведені зверху, зліва, справа і знизу.

Фото: Оформлення документів у Німеччині (gettyimages.com)

Згідно зі стандартами, офіційний лист має бути лаконічним і чітким. Перед тим, як відправляти листа поштою, слід подивитися на зразки підписання конверта.

Які фрази використовують при листуванні електронною поштою

При написанні електронних листів у Німеччині також важливо дотримуватися лаконічності та чіткості викладу.

Загальна структура електронного листа в Німеччині може виглядати так:

Тема листа. Вона має бути короткою, але точно відображати зміст листа. Наприклад, "Наша запланована зустріч 3 грудня". Привітання. Після привітання ставиться кома: "Шановний пане Герхард," або "Доброго дня, пані Ланге". Вступне речення. Це короткий опис мети листа без подробиць. Наприклад:

Ich schreibe Ihnen in Bezug auf Ihre Anfrage vom 3. November. (Звертаюся до вас у зв'язку з вашим запитом від 3 листопада).

Ich danke Ihnen für Ihre E-Mail/Anfrage (Дякую за ваш електронний лист/запит Ich danke Ihnen für Ihre E-Mail/Anfrage).

Ich schreibe Ihnen, weil (…) (Я пишу вам, тому що …).

Ich gerne (ein Folgetreffen vereinbaren möchte) (Я хотів би (організувати наступну зустріч).

Основна частина. Тут детальніше розкривають думки та пропозиції. Писати треба стисло.

Фото: Допомога українцям у Німеччині (gettyimages.com)

Останнє речення. Можна коротко підсумувати своє звернення чи висловити сподівання на подальшу співпрацю чи відповідь. В офіційних листах заключне речення може виглядати так:

Ich freue mich darauf, bald von Ihnen zu hören. (Я з нетерпінням чекаю на вашу відповідь).

Vielen Dank im Voraus (Заздалегідь дякуємо).

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. (Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зв'яжіться зі мною).

Прощання та ім’я. Закінчується лист формальним прощанням: Mit freundlichen Grüßen (З повагою), після чого вказують своє ім’я.

Водночас у неформальному спілкуванні з друзями для привітання використовують фрази "Liebe/r " або "Hallo…", а при прощанні такі: Liebe Grüße (З найкращими побажаннями), Bis bald (До зустрічі незабаром), Mach’s gut (Бережи себе).

Нагадаємо, ми писали, чи скоротять виплати українським біженцям у Німеччині. Влада назвала нові умови.

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