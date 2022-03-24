Крупнейшая авиакомпания Украины хочет возобновить полеты за границей

МАУ, самая крупная авиакомпания Украины, планирует возобновить полеты за пределами страны на самолетах, которые оказались за границей на момент полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Отмечается, что авиаперевозчик готов выполнять чартерные и гуманитарные рейсы в безопасных зонах. Также МАУ готова передать во временную аренду свои самолеты вместе с экипажами другим авиаперевозчикам.

"Используя наши самолеты, вы поддерживаете операционную деятельность МАУ во время войны и помогаете оплачивать налоги в государственный бюджет Украины", — заявили в компании.

Украинская авиакомпания готова работать с любыми заказчиками, которые не имеют отношение к стране-агрессору и ее сателлиту Беларуси.

До начала войны МАУ летала на 12 самолетах. На момент вторжения России пять ее бортов, по данным flightradar, находились за границей: один Boeing 737-800, три Boeing 737-900ER, один Embraer 190, пишет издание.

Несколько дней назад о готовности передать свои самолеты и экипажи для временной работы в других авиакомпаниях заявили в украинском лоукостере SkyUp. Большинство его флота на момент нападения России находилось за пределами Украины.

Напомним, в МАУ рассказали о возврате денег за билеты на фоне нападения России.