Круизы и продление сезона. В Греции прогнозируют полное восстановление туризма в 2022 году

В связи с распространением новых штаммов коронавируса, власти Греции пытаются восстановить туристический сектор от разрушительных последствий пандемии.

В связи с этим министр туризма страны Василис Кикилиас подчеркнул, что специалисты отрасли пытаются в этом году достичь уровня туризма до пандемии COVID-19, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Министр также подчеркнул важность индустрии туризма для греческой экономики. По его словам, отрасль удалось удержать на плаву благодаря быстрой реакции туристического сектора и адаптации к новым условиям, спровоцированным пандемией.

Согласно данным, опубликованным Европейским советом по путешествиям и путешествиям (ETC), в декабре прошлого года туризм в государствах-членах Европейского Союза снизился на 77% по сравнению с уровнем до пандемии. Несмотря на такое снижение, Греции удалось предотвратить глубокий спад в секторе путешествий и туризма.

Фото: В Греции пытаются достичь уровня доходов туризма, которыми они были до пандемии (unsplash.com/johnny-chen)

Несмотря на сокращение туристического сектора в ЕС, в Греции зарегистрировано наибольшее количество бронирований ночлегов, однако количество международных прибытий было относительно низким.

Цели Греции по туризму на 2022 год:

улучшение жизненно важной туристической инфраструктуры;

создание рабочей группы по управлению кризисными ситуациями;

оцифровка экосистемы туризма;

возможность пройти повышение квалификации и переквалификации сотрудникам сферы.

Министерство также надеется продлить туристический сезон, привлечь рынки с более высокими расходами и инвестиции в туризм, продвигать круизные путешествия.

Недавно отчет, опубликованный Банком Греции, показал, что туристический сектор страны значительно восстановился за последний год. Темпы роста экономики страны, как ожидается, составят 7,2 процента в 2021 году. Это выше, чем в 2020 году, когда страна ввела и сохраняла строгие ограничения.

Напомним, ранее в Греции заявили о резком росте туризма в разгар пандемии.