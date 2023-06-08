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До Криму більше не тягне. Попит росіян на оренду житла на півострові впав до 1%

Фото: Відпочинок у Криму (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Попит на відпочинок у Криму серед російських туристів різко впав. Частка півострова у бронюваннях житла та готелів у Росії на літо 2023 року – всього 1%.

При цьому ще в 2021 році на кримські курорти припадало 19% бронювань, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Сервіси бронювання житла зазначають, що різке падіння попиту відбулося ще в 2022 році, а цього літа ситуація погіршилася ще більше. Наприклад, у 2021 році на півострів припало 19% бронювань туристичного житла, у 2022-му – вже лише 3%.

Цього сезону росіяни обирають для відпочинку інший регіон – частка Сочі зросла до максимуму за 5 років (15%).

Інший сервіс бронювання житла, включаючи квартири та будинки подобово, підтверджує низький попит на розміщення у Криму. За попередніми бронюваннями на сайті частка півострова влітку 2023 становить 3%.

"Порівняно з минулими сезонами цього літа в Криму буде набагато менше бронювань. Найбільший попит у регіоні припадає на Ялту та Севастополь", - зазначають у сервісі.

Через різкий спад попиту в Криму знизилися ціни на проживання навіть у найпопулярніших локаціях. Хоча в Росії ціни на курортах зросли в середньому на 15%, у Криму вони знизилися на 7-8% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, ми писали, куди їдуть росіяни замість відпочинку у Європі.

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