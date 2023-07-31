В країні ЄС різко зросли ціни. Скільки коштують продукти на ринках та в магазинах влітку

Греція – одна із країн Європи, яка надала притулок від війни тисячам українців. Хоча країна і не перебуває в лідерах за кількістю наших громадян (найбільше українців переїхало до Німеччини, Польщі та інших країн), чимало наших співгромадян вимушено облаштовуються в Греції "з нуля". Тих, хто живе у Греції вимушено або приїхав туди у відпустку, цікавлять ціни на продукти.

TRAVEL РБК-Україна зібрав основну інформацію про те, скільки коштують основні продукти в Греції цього літа.

Ціни на продукти в Греції продовжують зростати

Їжа та смачні продукти завжди були частиною грецької культури. Оливкова олія, сири, риба та свіжі овочі – основа харчування мешканців цієї самобутньої країни. Грецькі традиції харчування вважаються одними з найздоровіших у світі, а життя в Греції – чудовий спосіб підтримувати здоров'я і навіть підвищити шанси стати довгожителем.

Практично в кожному районі країни є свій ринок, і ціни там зазвичай нижчі, ніж у супермаркетах. Та й загалом локальна оливкова олія, хліб, сири та інші продукти раніше зазвичай коштували не дуже дорого. Однак тепер відвідування ринків стало для багатьох стресом через зростання цін. Ціни зростають і в магазинах. Навіть попри те, що рівень інфляції у країні знижується, пишуть місцеві ЗМІ.

Річна інфляція у Греції сповільнилася у квітні 2023 року до 3% порівняно з 10,2% роком раніше. Але в цей час ціни на продукти залишилися досить високими, повідомляє Cgtn.com.

Фото: Сир, оливкова олія, свіжі овочі та риба – корисна основа грецької їжі (unsplash.com)



"Кілька років тому фермер у Греції міг продати кілограм молока за 61 цент, тепер це 47 центів. То чому споживачі не платять на 23% менше? Насправді ми платимо за молоко більше, ніж до початку війни в Україні", – описує поточну ситуацію глава грецької асоціації споживачів Апостолос Рафтопулос

Очікується, що економіка Греції зростатиме швидше, ніж у середньому по єврозоні та ЄС, але на місцях все складніше. Чимало жителів Греції скаржаться, що раніше за 50 євро можна було купити продуктів на весь тиждень. Наразі цієї суми ледве вистачає на один-два пакети їжі, при цьому якість продуктів впала, і багато жителів країни вже не можуть дозволити собі добрі харчі.

52-річний житель міста Пірей у Греції Василіс Сіабрагас раніше купував продукти на весь тиждень. Менш ніж на 50 євро він міг нагодувати сім'ю. Тепер за ці гроші купує продукти, яких вистачає всього на день.

"Я пишу список потрібних мені продуктів на аркуші паперу. Ніколи раніше цього не робив. Сподіваюся, що ціни впадуть, і я зможу купити більше", – скаржиться співрозмовник.

Фото: На 50 євро в Греції можна купити набагато менше продуктів, ніж раніше (Getty Images)

Середні ціни на основні продукти у Греції влітку 2023 року

РБК-Україна проаналізувало ціни на найпопулярніші продукти в Греції на прикладі кількох мереж супермаркетів.

Розповідаємо, які основні ціни на продукти в країні зараз.

Ціни на продукти в супермаркетах Греції

оливкова олія – від 6 до 10 євро залежно від якості та виробника;

сир фета (сир) – 4 євро за 200 г/8 євро за 1 кг;

яйця (12 шт) – від 2 євро;

молоко, 1 л – від 1 євро;

йогурт, 1 л – 2-4 євро;

рис – від 2 євро;

вода, 1,5 л – від 0,40 євро;

мед - 5-7 євро за 500 грамів;

риба – 6-9 євро за 1 кг, залежно від виду.

М'ясо (ціна за 1 кілограм):

яловичина – 8 євро;

свинина – 6 євро;

куряче філе – 5 євро.

Фото: Ціни на продукти в різних регіонах Греції можуть відрізнятися (Getty Images)

Овочі та фрукти (ціна за 1 кілограм):

огірки – 1 євро;

помідори – 1 євро;

листовий салат – 1 євро;

картопля – 0,70 євро;

полуниця – 3,5 євро;

черешня – 5 євро;

яблука – 1 євро;

персики – 4 євро;

кавун – 1 євро;

диня – 1 євро;

апельсини – 0,50 євро;

Зверніть увагу. Ціни можуть змінюватись у різних регіонах Греції, але тенденція до подорожчання зберігається по всій країні. Тим часом місцеві жителі сподіваються, що ситуація незабаром покращиться, і вони зможуть купити більше продуктів на ті гроші, які вони заробляють.

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