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Країна ЄС згортає програму розміщення українців у сім'ях: причини

Четвер 07 вересня 2023 12:58
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Країна ЄС згортає програму розміщення українців у сім'ях: причини Фото: Українські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Нідерландах завершують програму розміщення українських біженців у сім'ях. Українцям пропонуватимуть проживання у притулках чи самостійно шукати житло.

Основна причина закриття проекту – зменшення кількості біженців та приймаючих сімей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку проекту RefugeeHomeNL.

Програма розміщення українців у приймаючих родинах в Нідерландах розрахована на 3 місяці. Проект RefugeeHomeNL був створений за підтримки благодійних організацій та Міністерства юстиції та безпеки для підбору та підтримки сімей, які готові приймати біженців.

Організатори пояснюють, що проект завершується до 31 грудня 2023 року з таких причин:

  • зменшення кількості гостей та приймаючих сімей;
  • біженці віддають перевагу містам та регіонам, де відсутні доступні приймаючі сім’ї;
  • у біженців є запит на більш структурні рішення щодо житла в Нідерландах.

Останні нові угоди про сумісне проживання складуть у вересні. Біженцям пропонують допомогу із переїздом після закінчення терміну їхнього проживання.

"Ви все ще маєте право на отримання підтримки в Нідерландах. Якщо ви зараз перебуваєте в муніципальному чи приватному притулку та шукаєте альтернативу, зверніться до муніципалітету щодо доступних варіантів. Ви також можете розглянути можливість знайти самостійне житло: оренду, покупку, поселення в гуртожитки чи готелі", – пояснюють українцям організатори RefugeeHomeNL.

Водночас влада Нідерландів готується до напливу українських біженців. До лютого 2023 року кількість місць у муніципалітетах планують довести до 97 тисяч.

Нагадаємо, ми писали, що частина біженців із України відстояли право залишатися у Нідерландах.

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