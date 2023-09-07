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Страна ЕС сворачивает программу размещения украинцев в семьях: причины

Четверг 07 сентября 2023 12:58
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Страна ЕС сворачивает программу размещения украинцев в семьях: причины Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Нидерландах завершается программа размещения украинских беженцев в семьях. Украинцам будут предлагать проживание в приютах или самостоятельно искать жилье.

Основная причина закрытия проекта – уменьшение количества беженцев и принимающих семей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу проекта RefugeeHomeNL.

Программа размещения украинцев в семьях в Нидерландах рассчитана на 3 месяца. Проект RefugeeHomeNL был создан при поддержке благотворительных организаций и Министерства юстиции и безопасности для подбора и поддержки семей, готовых принимать беженцев.

Организаторы объясняют, что проект завершается до 31 декабря 2023 года по следующим причинам:

  • уменьшение количества гостей и принимающих семей;
  • беженцы предпочитают города и регионы, где отсутствуют доступные принимающие семьи;
  • у беженцев есть запрос на более структурные решения по жилью в Нидерландах.

Последние новые соглашения о совместном проживании составят в сентябре. Беженцам предлагают помощь с переездом по истечении срока их проживания.

"Вы все еще имеете право на получение поддержки в Нидерландах. Если вы сейчас находитесь в муниципальном или частном приюте и ищете альтернативу, обратитесь к муниципалитету относительно доступных вариантов. Вы также можете рассмотреть возможность найти самостоятельное жилье: аренду, покупку, поселение в общежития или отели", – объясняют украинцам организаторы RefugeeHomeNL.

В то же время власти Нидерландов готовятся к наплыву украинских беженцев. К февралю 2024 года количество мест в муниципалитетах планируют довести до 97 тысяч.

Напомним, мы писали, что часть беженцев из Украины отстояла право оставаться в Нидерландах.

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