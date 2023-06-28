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Країна ЄС продовжила програму безкоштовного житла для українців: нові терміни

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Середа 28 червня 2023 13:30
Країна ЄС продовжила програму безкоштовного житла для українців: нові терміни Фото: Українські біженці у Болгарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Болгарії продовжили програму державної підтримки з розміщення біженців із України. Про це 28 червня повідомила служба інформації уряду.

Готелі отримуватимуть компенсацію 15 левів на день до кінця вересня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на sofiaglobe.com.

У заяві йдеться, що уряд доручив міністрам праці і соціальної політики та освіти розробити пропозиції конкретних заходів з інтеграції українців, які мають бути включені до нової програми. На це урядовцям дають 2 місяці.

Програма, яку запровадили у 2022 році для безкоштовного розміщення українських біженців, передбачала виділення коштів на державну підтримку готелів. Програму кілька разів продовжували, хоча тимчасовий уряд урізав фінансування.

Країна ЄС продовжила програму безкоштовного житла для українців: нові терміниФото: Розміщення українців за держпрограмою (gettyimages.com)

За останніми даними, в країні залишилося 82 473 українські біженці, з яких 16 804 проживають за програмою гуманітарного розміщення. Загалом на територію Болгарії з початку війни прибули 1 410 258 українців.

У Болгарії зі зростанням числа біженців на національному телебаченні запустили новини українською мовою.

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