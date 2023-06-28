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Страна ЕС продлила программу бесплатного жилья для украинцев: новые сроки

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Среда 28 июня 2023 13:30
Страна ЕС продлила программу бесплатного жилья для украинцев: новые сроки Фото: Украинские беженцы в Болгарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Болгарии продлили программу государственной поддержки по размещению беженцев из Украины. Об этом 28 июня сообщила служба информации правительства.

Отели будут получать компенсацию 15 левов в день до конца сентября 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на sofiaglobe.com.

В заявлении говорится, что правительство поручило министрам труда и социальной политики и образования разработать предложения конкретных мер по интеграции украинцев, которые должны быть включены в новую программу. На это чиновникам дают 2 месяца.

Программа, которую ввели в 2022 году для бесплатного размещения украинских беженцев, предусматривала выделение средств на государственную поддержку отелей. Программу несколько раз продлевали, хотя временное правительство урезало финансирование.

Страна ЕС продлила программу бесплатного жилья для украинцев: новые срокиФото: Размещение украинцев по госпрограмме (gettyimages.com)

По последним данным, в стране осталось 82 473 украинских беженцев, из которых 16 804 проживают в рамках программы гуманитарного размещения. Всего на территорию Болгарии с начала войны прибыли 1 410 258 украинцев.

В Болгарии с ростом числа беженцев на национальном телевидении запустили новости на украинском языке.

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