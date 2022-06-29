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Красный Крест будет платить украинцам, приютившим переселенцев: сколько именно

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 15:12
Красный Крест будет платить украинцам, приютившим переселенцев: сколько именно Фото: Переселенцы в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Можно получить 450 гривен в месяц за каждого человека, которому бесплатно дали жилье

Украинцы, которые во время войны бесплатно приютили дома внутренне перемещенных лиц, смогут получить за это компенсацию от Красного Креста. Чтобы получить выплату, необходимо подать онлайн-заявку и обратиться в местные органы власти.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Средства на эти цели выделяет Сообщество Красного Креста Украины в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины, Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца.

Кто может получить компенсацию за жилье переселенцам

Финансовую поддержку получают украинцы, безвозмездно предоставившие жилье беженцам со статусом внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут проводить через Приватбанк.

Сумма пособия для тех, у кого дома бесплатно проживают переселенцы, составляет 14.77 гривен за человека на сутки, 450 гривен за одного человека на месяц. Получить деньги можно банковским переводом через систему PrivatMoney.

Красный Крест будет платить украинцам, приютившим переселенцев: сколько именно

Фото: Приютившие внутренних переселенцев украинцы могут рассчитывать на ежемесячные выплаты от Красного Креста (Getty Images)

Как получить выплаты от Красного Креста

Для этого нужно выполнить несколько несложных шагов.

  1. Нужно зарегистрировать свое жилье на сайте и подать заявку в органы местного самоуправления. Это нужно сделать не позднее следующего дня после регистрации. При регистрации надо указать имена и предоставьте копии паспортов всех переселенцев, которых вы приютили у себя дома;
  2. Обратитесь в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту, где находится жилье, чтобы получить выплату;
  3. В случае если вы перестали принимать переселенцев, о таком изменении тоже нужно предоставить информацию в те же местные органы власти.

Детальнее о программе можно прочитать на сайте.

Ранее мы писали, какие страны урезают помощь украинским беженцам.

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