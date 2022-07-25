Крафтовые продукты и вино. Куда можно поехать в гастротуры по Украине

Украинский туризм оживает - желание путешествовать возвращается к украинцам после 5 месяцев войны.

Знакомство с интересными блюдами во время путешествий давно стало традиционной составляющей туров, и даже во время войны спрос восстановился почти на половину.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказали организаторы "вкусных" путешествий. Как изменилась география гастротуров и куда стоит отправиться за праздником для желудка?

Малый Карпатский круг и Ровенщина: куда советует ехать Гостуризм

Украина - одна из самых привлекательных стран в мире для гастротуристов. У нас есть все, что может их заинтересовать - сыроварни, винодельни, богатая история и невероятные памятники архитектуры. Более того, кухня каждого региона неповторима и имеет свой индивидуальный вкус, рассказывает в комментарии РБК-Украина Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ).

"В условиях войны небольшим хозяйствам, производящим крафтовую продукцию, выживать трудно, потому что как такового въездного туризма сегодня в Украине практически нет. Есть иностранные журналисты, волонтеры, представители международных организаций, которые сейчас работают, освещают события российско-украинской войны и помогают нам в борьбе с рашистами", - отмечает она.

Фото: Приготовление баноша в селе Костылевка на Закарпатье (предоставлено РБК-Украина/Татьяна Григорьева)

Однако украинцы, которые сейчас позволяют себе короткие путешествия по стране, что помогает им немного отвлечься от того ужаса, который происходит вокруг, могут путешествовать в рамках малого Карпатского круга, где есть много хозяйств, которые производят прекрасное вино и сыры, говорит специалист.

"На Закарпатье есть прекрасная "Дорога вина и вкуса", объединившая около 20 производителей вина и сыра. Все они сейчас работают. Поэтому путешественники, которые находятся в западной части страны, могут свой отдых на природе совместить со знакомством с гастрономическими специалитетами этого региона. А по дороге домой рекомендую заехать на Ровенщину и попробовать гастрономическую визитку этого региона - мясной деликатес "мацик", - советует Марьяна Олеськив.

К сожалению, подобная "Дорога вина и вкуса" в Бессарабии в связи с близостью военных действий и высокой вероятностью ракетных ударов сегодня недоступна для туристов, отмечает она.

"Но мы верим в ВСУ и в то, что следующим летом украинцы смогут проехаться по этому пути и попробовать вино и сыры, которые наполнены солнцем юга Украины".

"Спрос на гастротуризм был, есть и будет" – руководитель туркомпании

Спрос на путешествия с дегустациями был с тех пор как человек начал путешествовать, и будет всегда - такие путешествия пользуются спросом и во время войны, рассказывает РБК-Украина директор туристической компании "Відвідай" Игорь Губилит.

"Когда куда-то едешь, то кроме того, что хочешь что-то увидеть, одновременно хочешь попробовать, а что же едят люди в тех краях. Если говорить о нашей нынешней ситуации, то спрос на гастротуризм был, есть и будет", - говорит руководитель туроператора.

Фото: Игорь Губилит в Перечине на Закарпатье (предоставлено РБК-Украина)

По его словам, еще лет десять назад для организации путешествия достаточно было написать перечень архитектурных или природных объектов. Сейчас этого уже мало. В последние годы количество сыроварен, виноделен, пивоварен, ресторанов, ферм и других локаций, которые специализируются на приеме туристов, увеличилось в разы, соответственно для туристических фирм и туристов есть уже из чего выбирать.

Туроператор в 2021 году устроил путешествия по Украине 36 тысячам туристов. В этом году спрос на туры восстановился примерно на 50%.

"В последние годы дегустации являются составляющей экскурсионных туров. Например, до войны у нас был кулинарный тур по Закарпатью, в котором дегустировали вина, сыры, минеральные воды, делали мастер-класс по приготовлению венгерских национальных блюд, а также посещали замки, храмы и панорамные места Карпат", - объясняет он особенности дегустационных путешествий.

Гастротуры стоят дороже, чем обычные экскурсионные поездки

"Гастромаршруты действительно понемногу восстанавливаются. Сегодня везу на улиточную ферму гостей", - подтверждает РБК-Украина организатор путешествий Наталья Горбачева, основательница проекта "Жизнь в путешествиях" и член Гильдии гидов.

По ее словам, гастротуры, в отличие от экскурсионных поездок, еще только начинают восстанавливаться. Это понятно, потому что не все хозяйства смогли по определенным причинам восстановиться в условиях войны.

Фото: туристы охотно пробуют местные блюда в путешествиях (предоставлено РБК-Украина/Наталья Горбачева)

"Но тем не менее, кое-кто уже начал принимать наши группы. Хорошо, что мы с гостями можем таким образом поддержать фермеров и помочь им хотя бы немного. Пока в желании организовать туристам вкусные путешествия мы ограничились Киевщиной. Надо понимать, что гастротуры стоят дороже, чем обычные экскурсионные поездки, а топливо остается большой затратной частью наших путешествий. Поэтому поездки на довольно большое расстояние сделают гастропутешествия еще более дорогими. Поэтому пока что будет Киевщина. Дальше будем смотреть по ситуации", - объясняет Наталья Горбачева.

Дегустации на Киевщине. Как изменились направления гастромаршрутов

Карпатский регион в этом году стал своеобразным центром туризма в Украине. Именно здесь продолжают работать туристические локации во время войны.

"К сожалению, временно оккупированы юг и восток Украины, там сейчас не до гастромаршрутов. Также в связи с постоянной потенциальной угрозой со стороны Белоруссии в этом году не слишком популярны Волынь и Полесье. Соответственно, остается запад Украины, где работают практически все туристические гастролокации, и туристы, хоть в меньшем количестве, чем в прошлом году, но все же есть", - говорит Игорь Губилит.

Немало предложений для туристов приехать на дегустацию и на Киевщине. По словам Натальи Горбачевой, работают и принимают гостей улиточные фермы, козья ферма в Тетиевском районе предлагает экскурсии с дегустациями сыров, приглашают к себе и фермеры, выращивающие ягоды (в частности голубику).

Фото: Блюда из гастротуров по Киевщине (предоставлено РБК-Украина/Наталья Горбачева)

"Вы покидаете город, чтобы оказаться среди виноградников, яблоневых садов и плантаций фундука. Вас встречают собственноручно сделанным сидром, рассказывают о винодельне, а потом шеф-повар приглашает вас на ужин, где будет место сырам, мясу, салатам и эскарго. Вам предложат дегустацию 6 сортов вина", - описывает она будущий гастротур на своей странице в Facebook.

"Недавно мы с туристами были в гостях на пасеке: несколько разновидностей меда, душистый хлеб, медовуха - это было невероятно вкусно! Также частные винодельни, которые сохранили производство и свои виноградники, также сейчас в орбите наших интересов. Они предлагают гостям дегустации и экскурс в историю вина", - рассказывает она изданию об особенностях кулинарных локаций Киевщины.

Фото: Наталья Горбачева на пасеке (предоставлено РБК-Украина/Наталья Горбачева)

Большим плюсом для туристов в таких турах есть возможность купить фермерскую продукцию сразу после дегустации.

"К сожалению, есть несколько хозяйств, оказавшихся в начале войны в эпицентре боев в районе Гостомеля и Ирпеня, которые были уничтожены. Фермеры потеряли бизнес, но не потеряли веры в нашу победу. Мы общались с ними, говорят, как закончится война, будут возобновлять любимое дело", - рассказывает Наталья Горбачева.

Закарпатье и Подолье. Туры с дегустациями всегда популярны

Уже 12 лет в любое время года и погоду десятки тысяч людей едут в Закарпатье попробовать сыр, попить вина, изведать оригинальные закарпатские блюда и увидеть самые интересные достопримечательности края. "Сыро-винный тур по Закарпатью" – это хит всех времен и народов",– рассказывает руководитель компании "Відвідай".

Специалист добавляет: также в последние годы активнее в плане гастрономии начало позиционировать себя Подолье - особая заинтересованность среди туристов зиньковской колбасой, туда уже есть много туров. На Гуцульщину туристы традиционно едут, чтобы попробовать будзу, вурду на брынзу, а также настоящий банош.

Фото: Традиционные блюда, которые туристы могут попробовать в Карпатах (коллаж РБК-Украина)

"Активно продвигают свои блюда уже и бойки. Все больше людей узнают о турковских кнышах, славчанських лиганцах, терчаных пирогах и токане. В связи с тем, что яворовский пирог внесли в список нематериального наследия Украины, то думаю, это также повлияет на увеличение туристических потоков в эти края", - предполагает Игорь Губилит.

Отдельного внимания заслуживает гастрономия во Львове, о которой можно говорить часами - там каждый второй ресторан имеет собственные "изюминки", в последние годы город в плане развития гастропредложений и по сервису вышел на мировой уровень, отмечает он.

"В этом году продвигали не гастротуризм, а психологическую разгрузку"

В этом году некоторые организаторы путешествий туры с дегустациями не возобновляли, зато сосредоточились на поездках на природу и турах-отпусках в Карпатах.

Ярослав Козак, организатор путешествий и основатель клуба "Добре поїхали!", до войны в путешествия в заповедные природные локации разных регионов включал дегустации местных блюд – от Одессы до Карпат.

"В этом году не было никаких запросов: ни на туры, ни на горы, ни на сплавы. Это была редкость, когда какая-то группа айтишников хотели пойти. Мы и не предлагали, потому что выходить в этом году с такими предложениями неудобно. Но в свои туры, которые мы всегда делаем, стараемся включать элементы гастротуризма, чтобы это был классный обед из традиционных украинских элементов крафтовых продуктов.

Например, открыли для себя пекарню в Витачеве, коптильню рыбы в Триполье. Но пока не пишем о гастротуризме, потому люди знают нас как специалистов в этом вопросе. Например, что в экотуре у нас будет какой-то классный обед с выездом на природу", - объясняет он в комментарии РБК-Украина.

Фото: Отдых в Карпатах от клуба "Добре поїхали!" (предоставлено РБК-Украина/Анна Ковалева)

От замечает: во время войны вырисовались другие задачи. Сначала вообще стоял вопрос, как объяснить, что туризм работает, кроме экономических обоснований, что это уплаченные налоги и бизнес должен работать.

"В этом году продвигали не гастрономический туризм, а психологическую разгрузку, восстановление сил, и помощь фронту: практически все, кто сейчас работает в туристическом бизнесе, делают отчисления для бойцов или работают в волонтерских проектах – мы в том числе", - говорит гид.

Например, проводили аукцион "Дары леса" – вырученные средства за ягоды, грибы и мед передали на проект поддержки природоохранителей на войне.

Напомним, мы писали, как отдыхают в Карпатах во время войны.