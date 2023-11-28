З кожним тижнем дорожче. Скільки коштує відпочинок на вікенд у Карпатах у грудні

Карпати засипало снігом, що для багатьох любителів гір є сигналом планувати вихідні. Попит на зимовий відпочинок цього року зростає, а разом з ним – і вартість проживання.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує провести вікенд серед засніжених гір у грудні.

Українці активно бронюють житло для відпочинку у Карпатах

Українці активно бронюють відпочиноку Карпатах на новорічні дати. Попитом користуються як номери у дорогих готелях, так і приватні садиби. Деякі готелі піднімають ціни на 10-30%. Садиби теж дорожчають.

Минулий туристичний зимовий у Карпатах був дуже провальний через відключення світла, бо більшість садиб працюють на електричному опаленні. На додачу до цього довго не було снігу, розповідав раніше у коментарі РБК-Україна засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

У цьому сезоні ситуація змінилася – літній сплеск туризму в Карпатах показав, що попри війну людям потрібно відпочивати. Тому на цей зимовий сезон триває активне бронювання.

"У багатьох власників житло повністю заброньоване з 20 грудня по Різдво (7 січня). На початку місяця на новорічний період було заброньовані всі місця у кожній десятій садибі", – поділився він.

За його спостереженнями, ціни на проживання піднімуться на 20% порівняно з осіннім періодом і повернуться до рівня зимових цін у 2022 році. Водночас на Новий рік та Різдво вартість проживання може зрости й у два рази.

Фото: Готель у Карпатах (facebook.com/korunaua)

Найпопулярніші локації у Карпатах – навколо Буковелю. Багато відпочивальників обирають Татарів, Яблуницю, Микуличин, Ворохту, бо вони найближчі до курорту, але ціни там нижчі, каже спеціаліст. Також туристи часто обирають відпочинок у Славському на Львівщині, Пилипці та Драгобраті на Закарпатті.

За словами Олексія Войцеховського, взимку проживання у приватних садибах коштуватиме приблизно від 1200 грн/добу у номері на двох без харчування.

Скільки коштує відпочинок у Карпатах у грудні

За даними сайту booking.com, у Буковелі на 9-10 грудня недоступні 99% місць у готелях 4* та 5*. На 16-17 грудня недоступні 94% варіантів такого розміщення. Водночас ціни поки нижчі, ніж на дати ближче до Різдва та Нового року.

Наприклад, у готелі Radisson Blu Bukovel 5* поруч з підйомником №7 на 2-3 грудня покращений номер на двох коштує 6777 грн за одну ніч, на 9-10 грудня – 7957 грн, на 16-17 грудня – 9207 грн. Сніданок окремо – 500 грн.

У 4* спа-готелі Marion Spa, який знаходиться у 5 хвилинах ходьби від підйомника, доступні лише кілька номерів на дати вихідних у грудні. Ціни коливаються від 5400 грн до 8000 грн за добу. Зокрема, на дати 15-17 грудня залишився номер люкс із доступом у спа-центр за 13885 грн (за дві ночі) – після знижки 30%.

Фото: Курорт Буковель (booking.com)

У 4* спа-готелі Diamond Black (2 км від центру) дві ночі з 8 до 10 грудня та на 15-17 грудня обійдуться від 6200 грн у двомісному номері зі сніданками.

На інших курортах вибір місць більший, а ціни нижчі. Наприклад, дві доби у готелі "Казка Карпат" на Драгобраті у Закарпатті обійдуться в 4000 грн на двох у номері-стандарт на дати 8-10 грудня, 9000 грн за три доби на дати 15-18 грудня. Включені сніданок та вечеря.

У готелі "Оселя Драгобрат" дві ночі у номері-стандарт на дати 8-10 грудня обійдуться у 4000 грн, на наступні вихідні – так само. Дворазове харчування включене.

Фото: Готель на Драгобраті (booking.com)

Доступніший за ціною відпочинок і на інших популярних курортах. Наприклад, у Славському Львівської області дві ночі в готелі Pogar White на дати 8-10 грудня обійдеться у 3600 грн. Така сама ціна і на 15-18 грудня. Сніданок включений.

У готельному комплексі "Двір княжої корони" зі спа-центром у Славському на вихідні залишився невеликий вибір номерів. Наприклад, за одну добу з 9 грудня номер "люкс" обійдеться у 3500 грн зі сніданком. На дати 15-17 грудня двомісний номер з 1 ліжком обійдеться у 5600 грн за дві доби.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує відпочинок у Карпатах на новорічні свята цього року.

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