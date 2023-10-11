UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У кількох країнах Європи зростає кількість українських біженців: дані Євростату

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кількість українців із тимчасовим захистом у Європі зростає. За останніми даними Євростату, в ЄС налічується майже 4,2 млн втікачів від війни в Україні.

До яких країн спостерігається найбільший наплив українців, а звідки біженці масово виїжджають, РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Тимчасовим захистом у Європі користуються вже 4 млн 155 тисяч людей із України. Із них 98% – із українським громадянством. Найбільшу кількість біженців приймають три країни ЄС: Німеччина (1 175 695 осіб; 28% від загальної кількості українських біженців у Європі), Польща (960 550; 23%) та Чехія (365 085; 9%).

За місяць кількість людей, які попросили статус тимчасового захисту, зросла на 41 275 осіб. Такі дані Євростату станом на кінець серпня 2023 року (+1% біженців у ЄС порівняно з липнем).

Найбільший приріст охочих отримати прихисток був у таких країнах:

  • Німеччині (+21 830; +1,9%);
  • Чехії (+7 545; +2,1%);
  • Нідерландах (+2 635; +1,7%). 

Між тим, деякі країни відчули відтік українців. Поменшало людей із тимчасовим захистом у трьох країнах:

  • Польща (-10 530; -1,1%);
  • Італія (-550; -0,3%);
  • Франція (-420; -0,6%). 

Загалом найбільша кількість українських біженців у співвідношенні до місцевого населення (на 1000 жителів) залишається у таких країнах:

  • Чехії (33,7);
  • Естонії (26,2);
  • Польщі (26,1);
  • Болгарії (25,6);
  • Литві (25,3).

На рівні ЄС цей показник у середньому дорівнює 9,3 на тисячу осіб.

Нагадаємо, ми писали, які країни Європи надають тимчасовий захист повторно. Серед них ті, де спостерігається приріст українських біженців.

Тим часом у Швейцарії розробили план повернення українців додому. За добровільний виїзд в Україну після закінчення війни платитимуть до 4000 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніЕвростат