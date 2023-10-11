У кількох країнах Європи зростає кількість українських біженців: дані Євростату

Кількість українців із тимчасовим захистом у Європі зростає. За останніми даними Євростату, в ЄС налічується майже 4,2 млн втікачів від війни в Україні.

До яких країн спостерігається найбільший наплив українців, а звідки біженці масово виїжджають, РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Тимчасовим захистом у Європі користуються вже 4 млн 155 тисяч людей із України. Із них 98% – із українським громадянством. Найбільшу кількість біженців приймають три країни ЄС: Німеччина (1 175 695 осіб; 28% від загальної кількості українських біженців у Європі), Польща (960 550; 23%) та Чехія (365 085; 9%).

За місяць кількість людей, які попросили статус тимчасового захисту, зросла на 41 275 осіб. Такі дані Євростату станом на кінець серпня 2023 року (+1% біженців у ЄС порівняно з липнем).

Найбільший приріст охочих отримати прихисток був у таких країнах:

Німеччині (+21 830; +1,9%);

Чехії (+7 545; +2,1%);

Нідерландах (+2 635; +1,7%).

Між тим, деякі країни відчули відтік українців. Поменшало людей із тимчасовим захистом у трьох країнах:

Польща (-10 530; -1,1%);

Італія (-550; -0,3%);

Франція (-420; -0,6%).

Загалом найбільша кількість українських біженців у співвідношенні до місцевого населення (на 1000 жителів) залишається у таких країнах:

Чехії (33,7);

Естонії (26,2);

Польщі (26,1);

Болгарії (25,6);

Литві (25,3).

На рівні ЄС цей показник у середньому дорівнює 9,3 на тисячу осіб.

Нагадаємо, ми писали, які країни Європи надають тимчасовий захист повторно. Серед них ті, де спостерігається приріст українських біженців.

Тим часом у Швейцарії розробили план повернення українців додому. За добровільний виїзд в Україну після закінчення війни платитимуть до 4000 євро.

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