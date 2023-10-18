У Чехії зростає кількість українських біженців: куди їдуть найбільше

Чехія входить до трійки країн, куди українці найбільше їдуть для отримання тимчасового захисту. Кількість біженців у цій країні продовжує зростати – за минулий тиждень прибули ще 1774 людини.

Зараз у Чехії немає жодного муніципалітету, де не було б зареєстровано жодного українця з тимчасовим захистом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на seznamzpravy.cz.

За статистикою Міністерствавнутрішніх справ Чехії, станом на 16 жовтня у країні налічувалося 362 594 українців із тимчасовим захистом. З квітня прибули майже 37 тисяч біженців із України.

Зазначається, що зараз у Чехії немає жодного муніципалітету, де не був б зареєстрований хоча б один українець із тимчасовим захистом. Але з весни найбільше зростання кількості українських біженців відбулося у столиці – на 11 тисяч людей. На другому місці – Південноморавський край. Там додалося 4 953 людини із тимчасовим захистом. У Середньочеському краї – 4 442 українця.

Найбільше українських біженців оселилися у Празі – понад 90,3 тис. людей. В Середньочеському краї – 48,9 тис., в Південноморавському – 37,6 тис., в Пльзенському краї – 30,7 тис., у Моравсько-Сілезькому – 20,9 тис.

Згідно зі статистикою, жінки становлять 60% біженців в Чехії, 40% – чоловіки. Працездатного віку – 161 тис. жінок (44% всіх біженців) та 90 тис. чоловіків.

Найбільше біженців пенсійного віку проживають у Карлових Варах (440 людей). А найбільше дітей до 3 років і підлітків до 18 років – у Празі 4.

Нагадаємо, ми писали, куди українцям звертатися за безкоштовним житлом у Чехії. Після 150 днів право на безплатне розміщення залишається у вразливих категорій.

Нагадаємо, ми писали, що у кількох країнах Європи зростає кількість українських біженців. Українці продовжують масово їхати до Чехії, Німеччини та Нідерландів.

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