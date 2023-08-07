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У яких країнах ЄС найвища мінімалка: дані Євростату за липень

Фото: Купюри євро (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Мінімальна зарплата у країнах ЄС – від 399 до 2508 євро. До п'ятірки країн із найвищою оплатою праці потрапили ті, які надали захист великому числу українців – Німеччина, Іспанія та Ірландія.

Яка мінімальна оплата праці у країнах Європи була у липні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на in-poland.com.

За даними Євростату, найвища мінімальна зарплата (найменша сума до вирахування податків, яку може сплачувати роботодавець співробітникам) у таких країнах:

  • Люксембург – 2508 євро;
  • Німеччина – 1997 євро;
  • Нідерланди – 1995 євро;
  • Бельгія – 1955 євро;
  • Ірландія – 1910 євро;
  • Франція – 1747 євро;
  • Іспанія – 1260 євро.

Словенія виявилася єдиною з нових країн ЄС, де мінімалка перевищила 1000 євро – 1203 євро. При цьому найнижчі мінімальні зарплати в таких країнах Європи:

  • Болгарія – 399 євро;
  • Албанія – 375 євро;
  • Північна Македонія – 359 євро.

У Польщі мінімалка становить 811 євро, у Чехії – 729 євро, у Румунії – 604 євро. Найвища купівельна спроможність за таких зарплат – у Німеччині, а Польща знаходиться на 9-му місці серед європейських країн.

Раніше ми повідомляли, кому в Німеччині платять найбільше.

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ЕвросоюзМінімальна зарплата