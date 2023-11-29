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У Києві організовують турнір із пінг-понгу для збору на дрони: як взяти участь

Фото: Аматорський турнір для збору на дрони (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Києві організовують благодійний аматорський турнір із настільного тенісу, щоб зібрати кошти на два дрони для 411 батальйону безпілотних авіаційних комплексів.

Взяти участь можуть любителі від 13 років. Як зареєструватися на турнір, РБК-Україна повідомляє з посиланням на благодійний фонд "Гуркіт".

Благодійний турнір "Дрон-понг" відбудеться 15 грудня. Ціль благодійної події – зібрати 380 тисяч гривень на два Mavic 3T.

"Буде можливість серед чудових людей і в задоволення пограти з аматорами і водночас з спортивною складовою та звісно гільзами-медальками учасникам. Серед учасників будуть розіграші подарунків та аукціон", - повідомляють організатори.

Змагання проводиться з вибуванням після двох поразок. Тобто кожен учасник зможе зіграти мінімум із двома суперниками. Гра відбуватиметься по олімпійській системі "на виліт" – переможці в парах проходять в 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, півфінал, фінал.

Усі учасники турніру з дрон-понгу отримають військовий сувенір на згадку.

Також на турнірі буде:

  • благодійний ярмарок та аукціон;
  • розваги: шахи, шашки, нарди та дартс;
  • діджей.

Зареєструватися і переказати благодійний внесок 660 грн (по 1 гривні за кожен день повномасштабної війни) на рахунок БФ Гуркіт можна за посиланням: https://pingpong.hurkit.org/. 100% зібраних коштів підуть на дрони.

Дата проведення: 15 грудня, з 17:00 до 22:00.

Адреса проведення благодійної події: зал спорткомплексу університету імені Драгоманова, Київ, вул. Олександра Кониського, 3-9.

Підтримати збір на дрони можна вже: https://send.monobank.ua/jar/856xQzwpHD. Номер картки банки 5375 4112 1099 3015.

РБК-Україна спільно з волонтерським фондом "Кіт Муран" оголосила важливий збір на дрони для військових 109 бригади, яка воює під Горлівкою. Мета - зібрати 3 млн гривень, щоб закупити 250 безпілотників.

Раніше ми писали, що на Прикарпатті дві пенсіонерки купили дрони-камікадзе для ЗСУ. Жінки зібрали 20 тис. грн.

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