"Киев на пороге туристического бума". На улицах городов Украины растет число иностранцев

В Киеве на улицах стали замечать все больше иностранцев, которые гуляют и отдыхают в ресторанах вопреки продолжающейся в Украине войне.

Возвращаются ли в Украину туристы и какой прогноз на туристический сезон этим летом, TRAVEL РБК-Украина спросило у экспертов по туризму.

"Пора открывать отели" – директор туркомпании

"У меня такое чувство, что Киев на пороге туристического бума. Ещё на прошлой неделе иностранцев в центре почти не было (да и вообще людей, в отличие от спальных массивов, было мало). Сегодня английская и немецкая речь – повсюду", - написал на своей странице в Facebook директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

Он добавил, что в открывшихся ресторанах - например, на Андреевском спуске - куча людей, заработали кафе на улице Сагайдачного. Пора открываться для гостей отелям, предложил эксперт.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что он еще площади Рынок во Львове не видел, и что после войны на прием туристов будет бум не на один год.

Фото: В Киеве на улицах становится больше людей (facebook.com/pavel.golovnenko)

Иностранцы интересуются, как безопасно посетить Украину

Заинтересованность иностранцев в посещении Украины увеличилась в три раза, рассказал РБК-Украина о данных портала глава правления Visit Ukraine Антон Тараненко.

"Так что мы наблюдаем посещения страниц, которые интересны для иностранцев. Недавно мы опубликовали статью, как безопасно посетить Украину и ее охват поражает – это тысячи просмотров ежедневно", - говорит он.

По словам Антона Тараненко, иностранцы начинают активно искать возможность посетить Украину. Если месяц тому это были преимущественно иностранцы, которые приезжают по делам – например, журналисты или члены каких-то миссий, то сейчас аудитория расширилась.

"На сегодня у нас есть несколько запросов от реальных туристов, которые не боятся и действительно хотят приехать и посмотреть, как живет Киев, знаменитый Львов и другие города, которые не находятся под оккупацией или где угроза серьезной эскалации снижена", - рассказывает он.

Фото: В Киеве стало больше слышно иностранную речь (facebook.com/pavel.golovnenko)

"Десятки тысяч туристов": приедут ли иностранцы летом в Украину

В Украине в зависимости от ситуации - если на границах будет спокойно, а военные действия отодвинутся к востоку – может состояться "перманентный" туристический сезон, считает Антон Тараненко. Туризм будет изменчивым, но активно будет развиваться.

"Конечно, мы не говорим про миллионы туристов, но десятки тысяч - возможны. Мне кажется, с каждым разом будет увеличиваться количество иностранцев, которые захотят приехать посмотреть на то, как живет столица страны, которая защищает всю Европу", - прогнозирует специалист.

Такие иностранные гости захотят пообщаться с нашими людьми-героями, ощутить местную атмосферу.

"Похожая история была в Хорватии, когда после длительной войны страна довольно быстро возобновила свой туристический потенциал. Поэтому я позитивно оцениваю будущие изменения", - отмечает он.

"Иностранцы в Киеве – не туристы" – эксперт

О приезде иностранных туристов во время войны и речи быть не может, обращает внимание Мария Юхновец, президент Ассоциации въездных туристических операторов Украины, представитель компании-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

По ее мнению, это невозможно ни с точки зрения отношения самих туристов к риску, ни по соображениям безопасности и ответственности нас как страны, которая в настоящее время не может гарантировать полную безопасность из-за войны.

"Это огромная и самая большая ответственность - жизнь людей. В стране война, полномасштабное вторжение российских оккупантов, введено военное положение, закрытое небо, ежедневные ракетные обстрелы и сирены, которыми не следует пренебрегать", - говорит специалист в комментарии РБК-Украина.

Фото: Туристы будут ехать в Киев посмотреть, как живет столица Украины (facebook.com/pavel.golovnenko)

Марина Юхновец с особым уважением оценивает высокий уровень ответственности руководства стран, предостерегающих от путешествии в ту или иную страну по объективным причинам.

"На момент 24 февраля в Украине находилось очень мало туристов (не стоит их путать с иностранцами в целом), и это помогло избежать огромных проблем в вопросах их эвакуации", - отмечает она.

По словам эксперта, в Украине действительно сейчас немало граждан других стран, но это журналисты, многочисленные волонтеры или участники делегаций, прибывающих для переговоров.

"Я не думаю, что наша пограничная служба сейчас слышит от иностранцев, что пересекают границу, что они приехали в туристических целях, такого быть не может", - делится она своим мнением.

Фото: Андреевская церковь в Киеве (facebook.com/pavel.golovnenko)

"После войны в Украину поедут сотни миллионов туристов"

Интерес к Украине – беспрецедентен и это объективно в сегодняшних реалиях. Весь мир сейчас говорит об Украине, отмечает Мария Юхновец.

"Со слезами на глазах хочется сказать "Не о таком промо мы мечтали, не такой ценой". Но факт, что теперь почти не существует людей, не знающих, где Украина, и что это вообще за страна, остается бесспорным"

Она убеждена, что Украину как страну смелых людей, с неистовой жаждой победы и волей к свободе, страну, которая сейчас защищает всю Европу от опасного врага современности, страну чести и достоинства, и бесконечного героизма, после завершения войны захотят посетить сотни миллионов.

"Я в это верю. Но впоследствии, после победы, после того как утихнут "болезненные раны" наших потерь в этой войне", - говорит она.

Пока же "туризм" в Украине – внутренний. Сейчас миллионы переселенцев, людей, вынужденных покинуть свои дома из-за угрозы жизни, находятся и на западе Украине, и в Киеве. А лучшие украинские гиды устраивают благотворительные бесплатные ознакомительные экскурсии для таких вынужденных временно перемещенных лиц.

"И это прекрасно, горжусь коллегами, которые даже в сложное время знакомят украинцев с красотой наших городов", - делится Мария Юхновец.

Напомним, мы писали, что в Ужгороде расцвели тысячи японских вишен.

Также мы рассказывали, что происходит с турфирмами в Украине после начала войны.