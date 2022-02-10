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Карантин отменяется. Индия существенно упрощает правила въезда для туристов

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Четверг 10 февраля 2022 13:16
Карантин отменяется. Индия существенно упрощает правила въезда для туристов Фото: В Индии отменили карантин (unsplash.com/sylwia-bartyzel)
Автор: Евгения Тугушева

Новые правила будут действовать с 14 февраля 2022 года

Министерство здравоохранения Индии отменило обязательный семидневный домашний карантин для туристов, сообщает Indianexpress.com.

Новые правила, вступающие в силу с 14 февраля 2022 года, требуют, чтобы пассажиры самостоятельно следили за своим здоровьем в течение 14 дней после прибытия и изолировались в случае появления у них симптомов Covid-19.

По прибытии все пассажиры пройдут термоскрининг и будут изолированы в медицинском учреждении, если будут обнаружены симптомы. Если они дадут положительный результат, их контакты будут идентифицированы в соответствии с протоколом.

Согласно постановлению, среди общего числа пассажиров на рейсе выборочно будут проходить тест на коронавирус: они смогут покинуть аэропорт после получения негативного результата теста.

Карантин отменяется. Индия существенно упрощает правила въезда для туристов

Фото: В Индии отменили карантин с 14 февраля 2022 года (unsplash.com/shreshth-gupta)

Также в постановлении говорится, что заполнение въездной декларации здоровья AirSuvidha остается в силе. И вместо загрузки отрицательного ПЦР-теста (за 72 часа до вылета), теперь можно загрузить сертификат о вакцинации. Обязательный тест на восьмой день после прилета в новых правилах больше не указывается.

Напомним, ранее мы писали, что страны ЕС снимают ограничения на поездки.

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