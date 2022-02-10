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Карантин скасовується. Індія значно спрощує правила в'їзду для туристів

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Четвер 10 лютого 2022 13:16
Карантин скасовується. Індія значно спрощує правила в'їзду для туристів Фото: В Індії скасували карантин (unsplash.com/sylwia-bartyzel)
Автор: Євгенія Тугушева

Нові правила діятимуть від 14 лютого 2022 року

Міністерство охорони здоров'я Індії скасовувало обов'язковий семиденний домашній карантин для туристів, повідомляє Indianexpress.com.

Нові правила, що набирають чинності від 14 лютого 2022 року, вимагають, щоб пасажири самостійно стежили за своїм здоров'ям протягом 14 днів після прибуття та ізолювалися у разі появи у них симптомів Covid-19.

Після прибуття всі пасажири пройдуть термоскринінг та будуть ізольовані у медичному закладі, якщо будуть виявлені симптоми. Якщо вони дадуть позитивний результат, їх контакти будуть ідентифіковані відповідно до протоколу.

Згідно з постановою, серед загальної кількості пасажирів на рейсі вибірково проходитимуть тест на коронавірус: вони зможуть залишити аеропорт після отримання негативного результату тесту.

Карантин скасовується. Індія значно спрощує правила в'їзду для туристів

Фото: В Індії скасували карантин від 14 лютого 2022 року (unsplash.com/shreshth-gupta)

Також у постанові йдеться, що заповнення в'їзної декларації здоров'я AirSuvidha залишається чинним. І замість завантаження негативного ПЛР-тесту (за 72 години до вильоту) тепер можна завантажити сертифікат про вакцинацію. Обов'язковий тест на восьмий день після прильоту нових правил більше не вказується.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що країни ЄС знімають обмеження на поїздки.

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