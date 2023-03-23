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Канада продовжила програму CUAET для українців: нові дати допомоги

Фото: Українці в Канаді (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Канада продовжила дію програми CUAET для українців – дозвіл на екстрені поїздки. Кінцевий термін подачі заяв на візу продовжили з 31 березня до 15 липня 2023 року.

Що треба знати українцям про нові дати доступу до допомоги, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт уряду Канади.

22 березня 2023 року міністр імміграції, біженців та громадянства Канади Шон Фрейзер оголосив, уряд Канади продовжить Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET).

Згідно із рішенням, для українців, які вирушать в Канаду за цією програмою, діятимуть такі терміни:

  • до 15 липня 2023 року українці та члени їхніх сімей зможуть безкоштовно подавати документи на отримання візи CUAET;
  • 31 березня 2024 року – кінцева дата в'їзду до Канади із візою CUAET;
  • до 31 березня 2024 року ті, хто вже перебувають у Канаді з візою CUAET, зможуть безкоштовно продовжити або скорегувати свій тимчасовий статус;
  • до 31 березня 2025 року залишаться доступними для всіх українців та членів їхніх родин послуги з поселення, які зазвичай надаються для постійних мешканців Канади.

Також залишиться доступ до екстреного житла після прибуття на термін до 2 тижнів. Українцям продовжать надавати одноразову фінансову підтримку – 3000 канадських доларів дорослим та 1500 канадських доларів неповнолітнім.

Фото: Прибуття українців до Канади (gettyimages.com)

CUAET надає українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасові резиденти на термін до 3 років. Вони мають право на безкоштовний дозвіл на роботу або навчання, що дозволяє їм влаштуватися на роботу майже до будь-якого канадського роботодавця або зареєструватися в освітній програмі в Канаді.

Нагадаємо, ми писали, що ще дві країни ЄС продовжили тимчасовий захист українцям.

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