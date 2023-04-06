Як зміняться відносини між українцями і поляками після війни: опитування

Після закінчення війни польсько-українські відносини будуть кращими, ніж до початку вторгнення. Так вважають майже 90% біженців.

Лише 6% опитаних думають, що відносини між двома країнами не зміняться, повідомили TRAVEL РБК-Україна в міграційній платформі EWL.

Що впливає на відносини поляків та українців

89% біженців переконані, що взаємини Польщі та України в майбутньому стануть кращими. Такі результати опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеного платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

Автори дослідження впевнені, що це наслідком підтримки України та солідарної позиції поляків з перших днів російського вторгнення. Допомога реалізувалося завдяки заходам із допомоги з боку центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємців та громадських організацій.

"І, звісно, завдяки підтримці усього польського народу, який включився у допомогу з перших хвилин повномасштабного вторгнення. У багатьох поляків і зараз живуть біженці з України. Наприклад, багатодітні жінки, яким складно орендувати житло. Нам відомі приклади, коли жінки із півночі або півдня України вже поверталися додому, коли там стало більш-менш безпечно, але взимку через посилені обстріли та виключень світла знову поїхали до польських родин, які вже їх приймали і запросили перечекати складний час", – розповідає голова правління EWL Анджей Коркус.

Фото: Перейменування вулиці в Кракові (gettyimages.com)

Така підтримка зміцнює відносини між країнами на людському рівні.

"Звичайно, українські біженці бачать, як активно Польща бореться за Україну на всіх рівнях – політичному, воєнному, дипломатичному. Своєю чергою, вони чують від поляків захоплення героїчного боротьбою і витривалістю українців", – наголошує він.

Половина біженців бували в Польщі до війни

Дослідження також показало, що майже половина (45%) біженців у Польщі вже відвідували цю країну до війни. Тоді головною метою їхнього перебування досі був не заробіток (8%), а туристичні поїздки (18%).

Це підтверджує результати попередніх досліджень платформи EWL, згідно з якими переважна частина біженців, працевлаштованих у Польщі, не мала досвіду праці в цій країні до початку війни. Зараз же у Польщі працевлаштовані 82% українських біженців.

Фото: Мітинг у Польщі (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Майже кожен десятий опитаний відвідував родичів чи друзів у Польщі, тоді як 9% бували в Польщі просто проїздом.

Опитування провели 10-16 лютого 2023 року. Загалом у 34 польських містах опитано 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, ми писали, що зміниться для біженців після отримання "карти побиту" у Польщі.

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