Як ввезти авто з-за кордону в Україну: документи та алгоритм дій

Багато українців купують за кордоном авто і везуть в Україну, щоб розмитнити та поставити на облік вдома. В одних випадках українець хоче перевезти авто з ЄС в Україну іншому власнику, а в інших – потенційний власник автомобіля сам хоче перевезти машину з-за кордону, щоб потім його розмитнити.

Які документи потрібні для ввозу авто в Україну і як проходить ця процедура, у коментарі TRAVEL РБК-Україна пояснив адвокат АО "Legal Strategy" Віталій Сокуренко.

Ввезти авто з-за кордону в Україну: що для цього потрібно

При в’їзді в Україну на іноземному авто для власного користування необхідно письмово задекларувати транспортний засіб та сплатити митні платежі, коментує фахівець. За його словами, це стосується як українців, так і іноземних громадян, які мають посвідку на проживання.

"Громадяни, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в Посольстві України, можуть не сплачувати мито. Однак, загальний час перебування авто на території України має становити не більш як 60 діб протягом року", – каже Віталій Сокуренко.

Митне оформлення придбаного за кордоном авто проходить за чергою. Для цього власник на митниці надає:

паспорт;

ідентифікаційний код;

договір купівлі-продажу та техпаспорт.

Фото: На митниці треба надати паспорт, ІПН, договір купівлі-продажу машини (facebook.com/DPSUkraine)

На митниці також складається акт митного огляду, у якому фіксуються пошкодження авто. Людина отримує митну декларацію та уніфіковану квитанцію МД-1 на внесення грошової застави.

Далі митники ставлять спеціальні позначки на оригіналах документів, що підтверджують право власності на автомобіль, і видають завірену копію акта огляду.

Як зареєструвати в Україні авто, ввезене з-за кордону

Для реєстрації автомобіля, який ввезли в Україну з-за кордону, необхідно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

паспорт;

ІПН (індивідуальний податковий номер);

документ на транспортний засіб;

документ про правомірність придбання ТЗ;

митні документи;

сертифікат відповідності

Транспортний засіб під час реєстрації також повинен бути з власником.

Єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" пропонує онлайн-калькулятор, де можна провести приблизний розрахунок митних платежів, які треба сплатити при митному оформленні легкових автомобілів.

Тим часом багато українців виїхали до Польщі на своїх автомобілях або придбали там авто на європейській реєстрації вже після приїзду. Ми писали, за що можуть штрафувати водіїв у Польщі.

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