Як виглядає аеропорт "Київ" після російського вторгнення: кадри з супутника
На оновлених супутникових фотографіях сервісу Google карти можна побачити, як виглядає аеропорт "Київ" після початку російського вторгнення.
Злітно-посадкова смуга у Жулянах по всьому периметру заблокована, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання avianews.com.
На кадрах із супутника видно, що злітна смуга заблокована автобусами, заправниками, снігоприбиральною технікою і навіть багажними візками.
Блокування торця смуги з курсом 08 також посилено за допомогою 5 літаків, у тому числі пасажирського Ан-148 і бізнес-джетів.
Також на знімках із супутника видно, що всі стоянки біля терміналів аеропорту "Київ" порожні. Літаки відбуксирували на віддалені від будівель перони.
За характерним забарвленням серед запаркованих авіалайнерів можна розпізнати три літаки Airbus A320 лоукостера Wizz Air. До початку російського вторгнення вони базувалися у Києві, і вночі 24 лютого 2022 року борти перебували у Жулянах. Авіаперевізник не встиг евакуювати ці авіалайнери до закриття неба України для цивільної авіації.
Нагадаємо, ми писали, що у мережі показали унікальні кадри звільненого аеропорту Херсон.
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