Як українцям потрапити на оплачуване стажування у Єврокомісії: умови участі

У Європейській комісії триває реєстрація на п’ятимісячне оплачуване стажування. Взяти участь можуть усі громадяни ЄС та країн, які не входять до Євросоюзу.

Стажування розпочнеться з жовтня 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euneighbourseast.eu.

Для кандидатів доступні близько 1000 посад у різних департаментах, службах і агентствах комісії, які розподілені між Брюсселем, Люксембургом і національними бюро в 27 країнах ЄС. Кінцевий термін подачі заявок – 15 березня 2024 року.

Стажерами можуть стати як усі громадяни ЄС незалежно від віку. Також обмежена кількість посад призначена для громадянам країн, які не входять до ЄС.

Стажування поділяється на два типи: адміністративне стажування та стажування з перекладу, які є унікальними для Генерального директорату з питань перекладу (DGT). Наукове стажування також доступне в Спільному дослідницькому центрі Європейської комісії.

Серед умов для майбутніх стажерів такі:

мати ступінь бакалавра або еквівалент;

не мати попереднього досвіду роботи в установах ЄС понад 6 тижнів;

вільно володіти принаймні двома мовами ЄС, однією з яких має бути англійська, французька або німецька.

Від слухачів очікується відкритий підхід до європейських питань, інтерес до роботи Комісії, проактивне ставлення та бажання працювати в мультикультурному середовищі.

Відібрані стажери отримають грант у розмірі 1376,89 євро на місяць на покриття своїх витрат на проживання, але житло їм доведеться знайти самостійно.

Щоденна робота стажера полягатиме у виконанні різноманітних завдань, включаючи відвідування та організацію зустрічей, робочих груп та громадських слухань, дослідження документів, відповіді на запити громадян та підтримку управління проектами.

Процедура подання заявки відбуватиметься через службу автентифікації Європейської комісії (EU Login), де заявникам потрібно буде зареєструватися.

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