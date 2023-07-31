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Як уберегтися від спеки під час подорожі у Європі: поради

Фото: Туристи під час спеки в Римі у липні 2023 року (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Вже місяць південна Європа потерпає від рекордної спеки, що змусило багатьох туристів переглянути свої плани на відпустку. У деяких регіонах Середземномор'я температури сягали 50 градусів.

Перелік порад, як убезпечити себе від спеки під час подорожі, TRAVEL РБК-Україна наводить із посиланням на schengenvisainfo.com.

  • Уникати важкої фізичної активності

Weather Channel радить туристам у Європі під час спеки уникати скелелазіння, походів у гори, бігу або ходьби вгору, бо такі активності вимагають багато енергії, та ще й просто неба.

Натомість пропонується обирати прогулянки серед дерев та надавати перевагу нешвидкому темпу.

  • Придбати медичну страховку

Медичне страхування подорожей для Європи є важливим, оскільки воно допомагає захистити мандрівників від несподіваних витрат.

Гарна страховка має включати покриття екстреної медичної допомогу, скасування поїздки, зникнення, втрату або крадіжку речей, а репатріацію тіла у разі смерті.

  • Подбати про пиття води

Туристам слід взяти із собою багаторазові пляшки для води, які можна наповнювати за потреби. У спекотні дні важливо уникати зневоднення і споживати понад 2,5 літра води щодня.

Це не стосується солодких напоїв та алкоголю. У спекотні літні їх варто уникати, оскільки вони можуть погіршити зневоднення.

  • Уникати прямих сонячних променів

Мандрівникам варто відмовитися від екскурсій із 11 до 18 години. У цей час краще ходити в закриті місця: музеї, ресторани та торгові центри. Також краще перебувати у парку в тіні, ніж на відритих місцевостях на сонці, бо між деревами температура на кілька градусів нижча.

Фото: Вентилятори для туристів біля Колізею в Римі (gettyimages.com)

  • Досліджувати нові місця вночі

Ті, хто згоден не виходити на вулицю вдень під час відвідування нових місць, можуть вирушити на екскурсію вночі.

Як правило, температура починає знижуватися, коли сонце заходить, і туристи можуть безпечніше оглядати визначні пам’ятки, не турбуючись про потрапляння під пряме сонячне світло.

  • Обирати прохолодніші країни

Крім того, мандрівники також можуть шукати напрямки, де не реєструють високі температури. Наприклад, поїхати у відпустку можна до таких міст: Амстердаму, Копенгагена, Осло, Рейк'явіка, Гельсінкі та Лаутербруннена.

Нагадаємо, ми писали, як рекордна спека впливає на туристів у Європі.

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