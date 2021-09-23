"К такому нас не готовили". Украинка рассказала, к чему не смогла привыкнуть после переезда в популярную страну

Какие особенности жизни в Иордании удивляют иностранцев

Украинка Ольга Козыр живет в Иордании и описывает некоторые моменты быта в этой стране на своей странице в Instagram. В одной из публикаций она поделилась информацией о том, какой "культурный шок" испытала в этой стране.

"Я все легче и реже переживаю культурный шок на новом месте. Возможно это из-за того, что с самого детства я меняла города, дома и даже школу. Но он все-таки был в Иордании, правда совсем немножко. Может он еще будет, но, надеюсь не жесткий", — пишет девушка.

По ее словам, самым сложным днем оказался день прилета в Иорданию.

"Я не могла понять до конца, что это было, но мне было очень тяжело внутри. Будто ты одна оказалась на другой планете. Но, поспав пару часов после перелетов, мне стало хорошо. Самое первое, что резало глаза и казалось очень непривычным - это люди. "Съедающие" глаза мужчин (одеваемся очень прилично), а так же осуждающий взгляд женщин. Это для меня оказалось тяжелее первого. Нас подготовили к тому, что будут взгляды мужчин, но никак не к взглядам женщин. И я вовсе не преувеличиваю. Смотрят здесь так, будто ты динозавр", — отмечает она.

"Здесь нет пешеходных переходов и светофоров"

Кроме того, по наблюдениям Ольги, в Иордании царят совсем иные правила для пешеходов на улице.

Фото: Украинка рассказывает о жизни в Иордани (instagram.com/olga_kozyr1)

"Я до сих пор учусь переходить дорогу, и я не шучу. Здесь нет пешеходных переходов и светофоров. Тут кто первый успел - либо ты, либо машина. А еще я первый день не могла понять, почему я хожу по дороге вместе с машинами, когда на бордюрах растут кустики и пальмы. Ведь именно для этого предназначены тротуары в Иордании. Оказалась все очень просто: здесь не принято гулять. Ты или на машине, или же один на весь город ходишь по дороге", — объясняет Ольга местные особенности.

"Ходить за покупками в Иордании - одно удовольствие"

Также Ольга поделилась некоторыми из приятных удивлений в Иордании.

"Например, приятным был шок во время покупок продуктов. Одно удовольствие — ходить здесь за покупками. Когда ты на кассе стоишь в украинских магазинах, тебе нужно успеть расплатиться, в это же время в поту успеть упаковать продукты и заплатить еще за пакетик. А за тобой в это время пыхтящий человек, мол, почему так долго", — пишет она.

В Иордании этот процесс проходит совсем иначе, и намного удобнее для покупателя, говорит девушка.

"Здесь это по-другому. Пока твои продукты пикают, возле кассира стоит человек, который сам сортирует твои продукты и упаковывает в миллионы пакетиков, за которые тебе не нужно платить, а при выходе с магазина у тебя эти пакетики забирает еще один человек, загружает в такси, и ты спокойно едешь домой", — добавляет Ольга.

Фото: Амман - столица Иордании (unsplash.com/s-b-VqLws)

Также она что живя в родной стране всю жизнь, многое воспринимается таковым, как должно быть.

"Но, приезжая в другую страну, видишь, что люди живут по-другому и они тоже думают, что так и должно быть. И какой ты сделаешь выбор — от этого будет завесить твоя жизнь в новой стране. Ты либо принимаешь и живешь, как они. Либо страдаешь от каждого дня и не привычного для тебя "комфорта". Как вы, наверное, уже догадались, я выбрала первое. Я смеюсь, когда перебегаю дорогу, улыбаюсь будто я действительно "динозавр", и кайфую на кассе, когда мои продукты сами упаковываются", — пишет Ольга.

Напомним, ранее мы писали, почему украинцы отказываются от путевок в популярную курортную страну.

Также мы сравнивали особенности отдыха в двух странах - Египте и Иордании.