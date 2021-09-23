"До такого нас не готували". Українка розповіла, до чого не змогла звикнути після переїзду в популярну країну

Які особливості життя в Йорданії дивують іноземців

Українка Ольга Козир живе в Йорданії та описує деякі моменти побуту в цій країні на своїй сторінці в Instagram. В одній з публікацій вона поділилася інформацією про те, якою "культурний шок" зазнала в цій країні.

"Я все легше і рідше переживаю культурний шок на новому місці. Можливо це через те, що з самого дитинства я змінювала міста, домівки й навіть школу. Але він все-таки був в Йорданії, правда зовсім трошки. Може він ще буде, але, сподіваюся не жорсткий", - пише дівчина.

За її словами, найскладнішим днем виявився день прильоту в Йорданію.

"Я не могла зрозуміти до кінця, що це було, але мені було дуже важко всередині. Ніби ти одна опинилася на іншій планеті. Але, поспавши пару годин після перельотів, мені стало добре. Найперше, що різало очі та здавалося дуже незвичним - це люди. "З'їдаючі" очі чоловіків (одягаємося дуже пристойно), і так само засуджуючі погляди жінок. Це для мене виявилося важче першого. Нас підготували до того, що будуть погляди чоловіків, але ніяк не до поглядів жінок. І я зовсім не перебільшую. Дивляться тут так, ніби ти динозавр", - зазначає вона.

"Тут немає пішохідних переходів і світлофорів"

Крім того, за спостереженнями Ольги, в Йорданії панують зовсім інші правила для пішоходів на вулиці.

Фото: Українка розповідає про життя в Йордані (instagram.com/olga_kozyr1)

"Я досі вчуся переходити дорогу, і я не жартую. Тут немає пішохідних переходів і світлофорів. Тут хто перший встиг - або ти, або машина. А ще я перший день не могла зрозуміти, чому я ходжу по дорозі разом з машинами, коли на бордюрах ростуть кущики й пальми. Адже саме для цього призначені тротуари в Йорданії. Виявилася все дуже просто: тут не заведено гуляти. Ти або на машині, або ж один на все місто ходиш по дорозі", — пояснює Ольга місцеві особливості.

"Ходити за покупками в Йорданії - одне задоволення"

Також Ольга поділилася деякими з приємних здивувань в Йорданії.

"Наприклад, приємним був шок під час покупок продуктів. Суцільне задоволення — ходити тут за покупками. Коли ти на касі стоїш в українських магазинах, тобі потрібно встигнути розплатитися, водночас в поту встигнути упакувати продукти й заплатити ще за пакетик. А за тобою в цей час пихкає людина, мовляв, чому так довго", - пише вона.

У Йорданії цей процес проходить зовсім інакше, і набагато зручніше для покупця, каже дівчина.

"Тут це по-іншому. Поки твої продукти пікають, біля касира стоїть людина, яка сама сортує твої продукти та упаковує в мільйони пакетиків, за які тобі не потрібно платити, а при виході з магазину у тебе ці пакетики забирає ще одна людина, завантажує в таксі, і ти спокійно їдеш додому", — додає Ольга.

Фото: Амман - столиця Йорданії (unsplash.com/s-b-VqLws)

Також вона каже: живучи в рідній країні все життя, багато сприймається таким, як має бути.

"Але, приїжджаючи в іншу країну, бачиш, що люди живуть по-іншому і вони теж думають, що так і повинно бути. І який ти зробиш вибір — від цього буде залежати твоє життя в новій країні. Ти або приймаєш і живеш, як вони. Або страждаєш від кожного дня і не звичного для тебе "комфорту". Як ви, напевно, вже здогадалися, я вибрала перше. Я сміюся, коли перебігаю дорогу, посміхаюся, ніби я дійсно "динозавр", і кайфую на касі, коли мої продукти самі упаковуються", — пише Ольга.

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