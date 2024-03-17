Як святкують Великдень у Німеччині: цікаві традиції та страви

Свято Великодня у Німеччині у 2024 році припадає на 31 березня. Традиція святкування відрізняється від української, хоча є й чимало схожих звичаїв.

Які великодні традиції українці можуть побачити у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainskagazeta.de.

Як готуються до Великодня у Німеччині

Великдень у Німеччині є одним із найбільших християнських свят, як і у всьому світі. Католицька церква цього року відзначатиме це свято 31 березня. Але німці матимуть державний вихідний й у понеділок – 1 квітня. Також Страсна п'ятниця 29 березня – вихідний у всіх федеральних землях.

Релігійна складова підготовки до свята подібна до української. Відзначається Зелений четвер, Страсна п’ятниця, Страсна субота, Великодня неділя і Великодній понеділок. Перед цим триває період Великого посту.

У Зелений четвер німці роблять зелені крашанки та їдять щось зелене – наприклад, шпинат чи цибулю.

У п'ятницю в різних регіонах забороняють вечірки та розважальні заходи. Можуть поширюватися обмеження на веселощі й на суботу.

У Страсну п’ятницю німці моляться та відвідують богослужіння. Влаштовують символічну спільну трапеза для вірян.

У Страсну суботу дотримуються тиші. Перед церквами запалюють великі багаття. Цей вогонь є символом воскресіння Христа.

Великодня неділя і Великодній понеділок – дні відпочинку і сімейних візитів. У неділю німці відвідують службу.

У будинках та садках заведено прикрашати гілки крашанками. Це основна великодня декорація.

Фото: Великодній хліб у формі ягняти та крашанки (gettyimages.com)

Великодній стіл у Німеччині: яйця, зайчики та ягня

Як і в Україні, на великодньому столі ставлять м'ясні страви, нарізки, але обов'язковий елемент – солодкий хліб, який зазвичай випікають у формі ягняти. Також на столі мають бути крашанки чи писанки. А ще – шоколадний чи цукровий зайчик. Також є традиція пригощати дітей солодкими берлінськими пончиками. Їх також роздають у церкві після богослужіння.

До слова, великодній яйця у Німеччині "приносить" великодній заєць. Ця тварина – символ родючості. Великодній заєць "ховає" яйця і солодощі у Великодню неділю в будинку або саду, а діти їх шукають. Цей зайчик називається Остерхазе і виконує дитячі побажання. Тому діти з усієї країни пишуть йому листи на його власне поштове відділення у Верхній Лужиці на сході Саксонії. Там "сімейна пара зайців" отримують листи з усього світу, а згодом діти отримують відповіді.

Фото: Казковий символ свята – великодній зайчик (gettyimages.com)

Розфарбовані яйця – традиція з 13 століття

Перші згадки про звичай розписувати та дарувати яйця у Німеччині датуються початком 13 століття. Ця традиція спільна для християнського світу.

Згадки про писанки та крашанки можна знайти у голландський історика на початку 17 століття. Трохи пізніше про схованки великодніх яєць писав у своїй праці німецький лікар.

Зараз у Німеччині дуже шанують традицію розписувати яйця. Вже понад 30 років у містечку Зонненбюле-Ерпфінген діє Музей великодніх яєць.

У німецьких сім'ях, як і в українських, на Великдень змагаються з крашанками, у кого міцніша – вдаряючи своєю об іншу.

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