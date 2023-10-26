Як скасувати медичне страхування після виїзду із Чехії: важлива умова

Тимчасовий захист у Чехії з початку війни отримали понад 560 тисяч людей з України, близько 200 тисяч з них вже залишили країну. Перед виїздом необхідно відмовитися від захисту та закрити страхування.

Як можна скасувати медичне страхування VZP з України чи іншої країни, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Деякі українці, які виїхали із Чехії, отримують повідомлення, що мають заборгованість за страхування VZP. У компанії пояснили виданню, як правильно дісти при виїзді з країни.

Якщо українські біженці планують виїхати надовго в Україну, але згодом повернутися, то страхування можна призупинити. Якщо людина відмовляється від тимчасового захисту і виїжджає назавжди, то медичне страхування треба скасувати.

Щоб призупинити страхування, українці мають повідомити страхову компанію про заплановану поїздку і тривалу відсутність. Це можна зробити онлайн за допомогою форми, у які вказується намір українця бути відсутнім певний період та повернутися до Чехії. Також можна прийти особисто в одне із відділень VZP. Після виїзду на наступний день державне медичне страхування призупиниться. До повернення в Чехію людина не має обов'язку сплачувати страхові внески.

Водночас умовою можливості призупинення медичного страхування в Чехії є виїзд тільки в Україну. Якщо біженець подорожує до інших країн, страхування не може бути призупинено. Виняток – якщо відсутність триватиме від 6 місяців.

"Декларацію про довготривале перебування в Україні можна подати онлайн за допомогою формуляру. Але це повинно бути безперервне перебування в Україні, тобто застрахована особа не поверталася до Чехії. Після повернення до Чехії і поїздки знову в Україну, згідно із законом, страхові внески потрібно сплатити за два календарних місяці", – попереджають у компанії VZP.

Водночас при відмові від тимчасового захисту в Чехії, медичне страхування необхідно скасувати. Інакше під час перебування в Україні за людиною накопичуватиметься заборгованість за страхові внески.

Це також можна зробити онлайн, заповнивши відповідну форму, або прийти особисто до одного з відділень VZP. Тобто, навіть після виїзду з Чехії залишається можливість скасувати страхування.

Нагадаємо, ми розповідали, як виїхати з Чехії та відмовитися від тимчасового захисту. Треба повідомити не лише страхову компанію, але й школу та податкову.

Також ми писали, які країни Європи надають тимчасовий захист повторно. Деякі країни готові приймати українців після прихистку в іншій країні – серед них Німеччина, Румунія, Нідерланди.

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